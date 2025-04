Herzhaft gefüllte Buchteln mit Kräutersauce

Buchteln, Dampfnudeln oder Rohrnudeln – sie haben alle eins gemeinsam: sie sind mega lecker! Haben Sie sie schon mal deftig gefüllt? Wir tun es!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion 815 kcal/ 3400 kJ 83 g Kohlenhydrate, 32 g Eiweiß, 39 g Fett Koch/Köchin: Sören Anders

Für die Buchteln:

20 g frische Hefe

1 Prise Zucker

150 ml Milch

400 g Weizenmehl

etwas Salz

2 Eier

50 g flüssige Butter

1 TL Butter zum Ausfetten der Form

Für die Füllung 1:

150 g Chorizo (spanische Paprikawurst)

2 Schalotten

1 EL Olivenöl

1 TL Majoran, getrocknet

Für die Füllung 2:

1 Bund Basilikum

6 getrocknete Tomatenviertel

100 g Fetakäse

1 Prise Paprikapulver

Für die Kräutersauce:

1 Bio-Zitrone

200 g Naturjoghurt

150 g Ricotta (ital. Frischkäse)

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Bund Schnittlauch

0,5 Bund glatte Petersilie

1. Hefe mit einer Prise Zucker in der Milch auflösen. Mehl, 1 Prise Salz, Eier und die flüssige Butter in eine Schüssel geben. Die Milch mit gelöster Hefe zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Ist der Teig zu klebrig, noch etwas Mehl unterkneten. Die Teigschüssel zudecken und den Teig ca. 30 Minuten gehen lassen.

2. Für die erste Füllung Chorizo fein würfeln. Schalotten schälen, fein schneiden.

3. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen. Schalotten darin anschwitzen. Gewürfelte Chorizo und Majoran untermischen und etwas abkühlen lassen.

4. Für die zweite Füllung Basilikum abspülen, trocken schütteln und fein schneiden. Getrocknete Tomaten fein hacken. Feta in kleine Würfel schneiden, mit gehackten Tomaten, Basilikum und einer Prise Paprikapulver mischen.

5. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (160 Grad Umluft) vorheizen.

6. Den Hefeteig in ca. 12 Portionen teilen und rund formen.

7. In jede Kugel eine Kuhle eindrücken, jeweils 6 Teigkugeln mit einer der Füllungen füllen. Den Teig darüber ziehen und die Kugeln dicht an dicht in eine gefettete Springform (Durchmesser 26 cm) setzen und dann ca. 10 Minuten in der Form ruhen lassen.

8. Die Buchteln im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten backen.

9. Für die Sauce die Zitrone heiß abspülen, abtrocknen, etwas Schale abreiben und den Saft auspressen.

10. Joghurt mit Ricotta, etwas abgeriebener Zitronenschale und etwas Zitronensaft mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

11. Schnittlauch und Petersilie abspülen, trocken schütteln, fein hacken und ebenfalls untermischen.

12. Die gebackenen Buchteln vorsichtig aus der Form lösen und mit der Kräutersauce anrichten.