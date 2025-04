Hähnchencurry Tikka Masala

Den selbstverständlichen Umgang mit Maschinen lernen Mädchen und Frauen selten zuhause. Dieses Rollenbild spiegelt sich auch in den Handwerksberufen wieder. Kaum eine Branche ist noch immer so männer-dominiert wie das Handwerk. Doch es tut sich was. Der Frauenanteil bei den Azubis ist in den letzten Jahren gestiegen.