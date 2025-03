Hähnchen-Cordon bleu mit Gemüse-Bulgur

per Mail teilen

Hähnchenbrüste, gefüllt mit würzigem Bergkäse und knusprigem Pancetta, dazu geschmackvoller Bulgur mit Zucchini, Kohlrabi, Paprika und Pilzen - einfach perfekt!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 960 kcal/ 4020 kJ, 48 g Kohlenhydrate, 59 g Eiweiß, 60 g Fett Koch/Köchin: Kevin von Holt

Zutaten

Für den Gemüse-Bulgur:

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Zucchini

1 Kohlrabi

1 rote Paprika

4 Kräuterseitlinge (oder große Champignons)

2 EL Sesamöl

150 g Bulgur

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Kurkuma, gemahlen

1 Prise Harissa-Gewürz

250 ml Gemüsefond (z. B. aus dem Glas oder Gemüsebrühe)

2 Stängel Minze

2 Stängel Blattpetersilie

1 Bio-Zitrone

70 ml Olivenöl, kaltgepresst

Für das Fleisch:

100 g Pancetta, in dünnen Scheiben (oder Frühstücksspeck)

4 Hähnchenbrüste

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

100 g Bergkäse, in Scheiben

2 Eier

3 EL Weizenmehl, Type 405

100 g Paniermehl (z. B. Pankobrösel)

2 Zweige Zitronenthymian

150 g Butterschmalz

Zubereitung

1. Für den Bulgur Zwiebel und Knoblauch schälen und fein schneiden.

2. Zucchini, Kohlrabi und Paprika waschen. Die Enden der Zucchini abschneiden, Zucchini in 2 cm große Würfel schneiden. Kohlrabi schälen und ebenfalls in 2 cm große Würfel schneiden. Paprika halbieren, das Kerngehäuse ausstreichen und das Fruchtfleisch in 2 cm große Würfel schneiden.

3. Kräuterseitlinge putzen und in 2 cm große Würfel schneiden.

4. Für das Fleisch den Pancetta in einer Pfanne ohne Fett knusprig ausbraten, dann beiseitestellen.

5. Die Hähnchenbrüste seitlich mittig einschneiden, sodass eine Tasche entsteht und das Fleisch aufklappen. Mit einem Fleischklopfer leicht plattieren und rundherum mit Salz und Pfeffer würzen.

6. Nun den Bergkäse und den knusprigen Pancetta in die Hähnchenbrust füllen und zuklappen (ggf. mit einem Zahnstocher fixieren).

7. Die Eier in einer Schüssel mit dem Schneebesen verquirlen. Das Mehl und das Paniermehl jeweils in einen tiefen Teller geben.

8. Zitronenthymian abbrausen, trocken schütteln, die Blättchen abstreifen und unter das Paniermehl mischen.

9. Die gefüllten Hähnchenbrüste zuerst im Mehl wenden, das überschüssige Mehl abklopfen. Dann durch das verquirlte Ei ziehen, im Paniermehl wälzen und leicht andrücken.

10. Den Backofen auf 140 Grad Umluft vorheizen.

11. In einer tiefen Pfanne das Butterschmalz erhitzen und die panierten Hähnchenbrüste von beiden Seiten ca. 3 Minuten goldgelb braten. Dabei die Pfanne immer in Bewegung halten. Anschließend aus der Pfanne nehmen, mit einem Küchenkrepp abtupfen, in eine Auflaufform geben und im vorgeheizten Backofen ca. 8 – 10 Minuten fertig garen.

12. In der Zwischenzeit für den Bulgur Sesamöl in einem Topf erwärmen, Zwiebel und Knoblauch, sowie die Gemüse- und Pilzwürfel darin anbraten.

13. Dann den Bulgur zugeben, mit Salz, Pfeffer, Kurkuma und Harrisa würzen. Den Gemüsefond angießen und zugedeckt alles ca. 10 Minuten köcheln lassen.

14. In der Zwischenzeit Minze und Petersilie abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden.

15. Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen, etwas Schale abreiben. Zitrone halbiere und den Saft auspressen.

16. Gegarten Bulgur mit Olivenöl, etwas Zitronensaft und -abrieb verfeinern und die Kräuter untermischen.

17. Hähnchen-Cordon bleu und Gemüse-Bulgur auf Teller geben und anrichten.

