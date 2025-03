Grüne Gemüsepizza

per Mail teilen

Pizza geht immer – mit viel Grünzeug aus dem Garten kommt sie bei uns sogar gesund daher!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion 620 kcal/ 2600 kJ 82 g Kohlenhydrate, 18 g Eiweiß, 24 g Fett Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten

Für den Teig:

20 g frische Hefe

200 ml Wasser, lauwarm

400 g Weizenmehl (Type 550)

0,5 TL Salz

2 EL Olivenöl

etwas Mehl für die Arbeitsfläche

Für den Belag:

100 g TK-Erbsen

etwas Salz

250 g Brokkoli

200 g Zucchini

2 EL Olivenöl

100 g Gruyère

200 g Crème fraîche

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Bund Rucola

2 EL Chiliöl

Zubereitung

1. Für den Teig Hefe in lauwarmem Wasser lösen. Mehl mit Salz in einer Rührschüssel mischen, in die Mitte eine Mulde drücken. Das Hefewasser und Öl hineingeben und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten.

2. Dann den Teig ca. 5 Minuten auf der bemehlten Arbeitsfläche gut mit den Händen durchkneten. Anschließend zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

3. Wenn der Teig gegangen ist, den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

4. Für den Belag die Erbsen in kochendem Salzwasser ca. 1 Minute garen, abgießen und abtropfen lassen.

5. Den Brokkoli waschen, trocknen und die Röschen ungefähr gleichgroß abschneiden.

6. Zucchini waschen, putzen und in dünne Scheiben hobeln oder schneiden.

7. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen, Brokkoli und Zucchini darin bei mittlerer Hitze 2-3 Minuten anbraten, dann vom Herd nehmen und die Erbsen unter das Gemüse mischen.

8. Den Käse reiben.

9. Den geruhten Teig noch einmal kurz durchkneten und zu vier gleichgroßen Kugeln formen. Auf der bemehlten Arbeitsfläche jede Teigkugel zu länglichen Fladen (à 22 cm) ausrollen.

10. Jeweils zwei Fladen auf einen Bogen Backpapier geben und mit der Crème fraîche bestreichen. Anschließend mit dem Gemüse belegen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Käse bestreuen.

11. Je zwei Pizzen mit Hilfe des Backpapiers auf ein Blech ziehen.

12. Im vorgeheizten Backofen die Pizzen 15-20 Minuten auf der untersten Schiene im Ofen goldbraun backen.

13. In der Zwischenzeit die restlichen Teigfladen belegen, in gleicher Weise belegen und anschließend backen.

14. Rucola verlesen, abspülen und trockenschleudern.

15. Fertige Pizzen aus dem Ofen nehmen, jeweils etwas Chili-Öl darauf träufeln, mit Rucola belegen und genießen.