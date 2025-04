Gebackener Kabeljau im Rote-Bete-Mantel

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 1086 kcal / 4545 kJ 63 g Kohlenhydrate; 48 g Eiweiß; 68 g Fett Koch/Köchin: Philipp Stein

Für die Senfkörner:

etwas Zucker

100 g gelbe Senfkörner

200 ml Apfelsaft

Für die Sauce Tatar:

1 Schalotte

1/2 Bund Schnittlauch

1 Gewürzgurke

1 hart gekochtes Ei

3 Eigelb

1 EL Senf

1 Spritzer Zitronensaft

350 ml Pflanzenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Spritzer Worchestersauce

Für den Fisch:

600 g Kabeljaufilet

30 g Salz

300 ml Wasser, sehr kalt

300 g Paniermehl

5 EL Rote Bete-Pulver

2 Eier

50 g Mehl

4 EL Butterschmalz zum Ausbacken

1. In einem Topf 300 ml leicht gezuckertes Wasser aufkochen, die Senfkörner zugeben und darin 10 Minuten blanchieren. Dann die Senfkörner abschütten. Nochmals 300 ml leicht gezuckertes Wasser aufkochen, die Senfkörner wieder zugeben und 5 Minuten blanchieren. Anschließend die Senfkörner abschütten und abtropfen lassen.

2. Apfelsaft gemeinsam mit den blanchierten Senfkörnern in einen Topf geben und so lange köcheln einköcheln lassen, bis die ganze Flüssigkeit aufgesaugt ist. Dann den Topf vom Herd ziehen und die Senfkörner nachquellen lassen.

3. Für die Sauce Tatar Schalotte schälen und fein würfeln. Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und in feine Ringe schneiden. Die Gewürzgurke fein würfeln.

4. Das hart gekochte Ei pellen und fein hacken.

5. Eigelb, Senf und etwas Zitronensaft in eine Rührschüssel geben und vermischen, dann langsam das Pflanzenöl mit den Quirlen des Handrührgeräts oder einem Schneebesen unterrühren, sodass eine Mayonnaise entsteht.

6. Die kleingehackten Zutaten unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Worcestersauce abschmecken. Die Sauce bis zum Servieren kalt stellen.

7. Kabeljaufilet in vier gleichmäßige Stücke schneiden.

8. Das Salz mit dem sehr kalten Wasser zu einer Lake verrühren. Den Kabeljau für 10 Minuten in die Salzlake legen und danach gut trockentupfen.

9. Das Paniermehl mit dem Rote Bete-Pulver in einem Zerkleinerer mixen.

10 Die Eier aufschlagen und verquirlen.

11. Kabeljaustücke zunächst in Mehl, dann in Ei und Paniermehl wenden und so panieren. In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen und die panierten Fischstücke darin von beiden Seiten braten.

12. Kabeljau mit der Sauce Tatar und den Senfkörnern anrichten.