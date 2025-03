Fregola Sarda mit Miesmuscheln

Wer seine Gnocchi selbst macht, entscheidet was in den Kartoffelteig reinkommt. Wir haben uns für Oliven entschieden.

Rezept von Jacqueline Amirfallah

Zutaten:

1 kg mehlig kochende Kartoffeln; etwas Salz; 100 g Oliven ohne Kerne; 2 Eier; etwas Kartoffelstärke (ca. 5 EL); 300 g Blattspinat; 1 Zwiebel; 1 Knoblauchzehe; 2 EL Olivenöl; 150 g Sahne; 2 EL Pinienkerne; 50 g Parmesan; 2 EL Butter

Zubereitung:

1. Die Kartoffeln in Salzwasser kochen, abgießen, ausdämpfen lassen und pellen.

2. Währenddessen Oliven fein hacken.

3. Kartoffeln noch warm durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Mit den Eiern, gehackten Oliven, etwas Salz und so viel Kartoffelstärke wie nötig zu einer formbaren Masse verarbeiten.

4. Aus der Masse mit leicht bemehlten Händen auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 2 cm breite Rollen formen, in zwei Zentimeter lange Stücke (Gnocchi) schneiden. Mit einer Gabel ein Rillenmuster in die Gnocchi drücken.

5. Für die Gnocchi reichlich Salzwasser in einem Topf aufkochen und garen, bis sie an die Wasseroberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle aus dem Kochwasser heben und abtropfen lassen.

6. Den Spinat verlesen, waschen und gut abtropfen lassen.

7. Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden.

8. In einem Topf Olivenöl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen. Spinat zu geben und zusammenfallen lassen. Mit Sahne auffüllen und etwas köcheln lassen. Dann mit einem Pürierstab zu einer Sauce mixen.

9. Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten.

10. Parmesan grob reiben.

11. Gnocchi in einer Pfanne mit heißer Butter warm schwenken. Auf vorgewärmten Tellern mit der Spinatsauce anrichten. Pinienkerne und Parmesan überstreuen.