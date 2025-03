Eissplittertörtchen im Muffinblech

Nicht nur in Spanien ist er sehr beliebt auf Tapas-Tellern: Serrano-Schinken. Längst ist der für sein mageres Fleisch bekannte, gesalzene und luftgetrocknete Schinken auch in Deutschland eine Delikatesse. In unserer Probe mussten unsere Tester allerdings feststellen, dass nicht jeder Jamón Serrano aus dem Supermarkt ein Geschmackserlebnis ist.