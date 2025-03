Calzone-Hefeteigtaschen mit Spinat und Gorgonzola

Unsere Calzone hat auf jeden Fall Favoriten-Potenzial: Spinat und Käse - lecker und heiß verpackt!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 870 kcal/ 3630 kJ 96 g Kohlenhydrate, 34 g Eiweiß, 38 g Fett Koch/Köchin: Zora Klipp

Für den Teig:

500 g Weizenmehl (Type 405)

1 EL Salz

1 TL Zucker

1 TL getrockneter Rosmarin

20 g frische Hefe

250 ml lauwarmes Wasser

50 ml Speiseöl

Für die Füllung:

600 g Blattspinat, ersatzweise 350 g TK Spinat

1 Zwiebel

1 EL Speiseöl

1 Bio-Zitrone

200 g Gorgonzola

1 Knoblauchzehe

50 g Parmesan

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Muskat

zusätzlich:

100 g Tomatenmark

1 Ei

etwas Sesam

etwas Salz

1. Für den Hefeteig das Mehl mit Salz, Zucker und dem Rosmarin in einer Schüssel vermischen. Die Hefe in dem Wasser verrühren und das Öl hinzufügen. Die Flüssigkeit zu der Mehlmischung geben und 4 - 6 Minuten zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig abdeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen, bis er etwa doppelt so groß geworden ist.

2. Den Spinat putzen, gründlich waschen und abtropfen lassen.

3. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden.

4. In einer Pfanne Öl erhitzen und die gewürfelten Zwiebeln anschwitzen.

5. Den Spinat nach und nach den dazugeben, bis er vollständig zusammengefallen ist.

6. Anschließend aus der Pfanne nehmen und etwas abkühlen lassen.

7. Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und etwas von der Schale abreiben.

8. Den Gorgonzola in einer Schüssel mit einer Gabel grob zerdrücken.

9. Knoblauch schälen und fein schneiden.

10. Den Parmesan fein reiben.

11. Den Spinat mit dem Käse, dem Knoblauch und dem Zitronenabrieb vermischen. Parmesan dazugeben und mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat abschmecken.

12. Den gegangen Teig in 8 gleich große Bälle formen. Diese einzeln auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 2 mm dick ausrollen.

13. Die Teigfladen nun zur Hälfte mit etwas Tomatenmark bestreichen und einen Esslöffel der Füllung darauf geben. Die Fladen zuklappen und die Enden eindrehen. Den Rand mit Hilfe einer Gabel zudrücken.

14. Die gefüllten Teigtaschen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und noch einmal 10 Minuten gehen lassen.

15. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

16. Das Ei verquirlen und die gegangenen Taschen damit bestreichen. Den Rand mit etwas Sesam und einer Prise Salz bestreuen und im Backofen ca. 15 Minuten goldbraun backen.

17. Gebackene Teigtaschen heiß servieren.