Bärlauch-Pfannkuchen mit Honig-Zwiebeln und Ziegenfrischkäse

Frischer Bärlauch harmoniert wunderbar mit süßen Honig-Zwiebeln und würzigem Ziegenkäse. Kombiniert mit Pfannkuchen ein Frühlings-Gedicht!



Tipp: Schmeckt außerhalb der Bärlauch-Saison auch mit Schnittlauch wunderbar.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 875 kcal/ 3670 kJ, 82 g Kohlenhydrate, 28 g Eiweiß, 48 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Zutaten

Für die Pfannkuchen:

2 rote Zwiebeln

2 Zweige Thymian

2 EL Butterschmalz

3 EL Honig

400 g Ziegenfrischkäsetaler

2 Bund Bärlauch (oder Schnittlauch)

500 ml Milch

1 Prise Salz

4 Eier

300 g Weizenmehl, Type 405

1 Prise Zucker

Für den Salat:

1 Bund Radieschen mit Grün (Bio)

1 Kopfsalat

1 Bio-Zitrone

3 EL Olivenöl

etwas Salz

1 Prise Zucker

Zubereitung

1. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln.

2. Thymian abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen abstreifen.

3. Den Backofen auf 180 Grad Oberhitze vorheizen.

4. In einer Pfanne 1 TL Butterschmalz erhitzen und die Zwiebelwürfel darin kurz farblos anschwitzen. Honig und Thymianblättchen untermischen und einmal kurz aufkochen, dann alles in eine kleine Auflaufform geben.

5. Ziegenfrischkäse in die Form setzen, im Würzhonig wenden.

6. Käse im vorgeheizten Backofen ca. 8 Minuten gratinieren.

7. Dann aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

8. Bärlauch gründlich aschen und abtropfen lassen.

9. Für den Salat Radieschen vom Grün befreien. Die kleinen, feinen Radieschenblätter nicht wegwerfen, sondern gut abwaschen und abtropfen lassen. Radieschen putzen, waschen und abtropfen lassen.

10. Kopfsalat putzen, waschen und abtropfen lassen.

11. Für die Pfannkuchen 2/3 der Bärlauchblätter grob schneiden und mit ca. 60 ml Milch im Mixer fein pürieren, mit etwas Salz abschmecken. Restlichen Bärlauch für den Salat beiseite legen.

12. Die Eier trennen.

13. Die Eiweiße in einer Schüssel mit dem Handrührgerät oder der Küchenmaschine zu Eischnee aufschlagen.

14. In eine Rührschüssel Mehl, Eigelbe, pürierten Bärlauch und restliche Milch geben und alles zu einem glatten Teig vermischen, mit etwas Salz und einer Prise Zucker würzen. Zuletzt den Eischnee unterheben.

15. In einer großen Pfanne etwas Butterschmalz erhitzen und den Teig ca. 2 cm hoch einfüllen, von der einen Seite den Pfannkuchen etwa 2 Minuten braten, dann 1 EL von der Zwiebel-Käse-Masse darauf geben, nochmals kurz weiter braten. Dann den Pfannkuchen wenden und fertig braten.

16. Falls – je nach Größe Pfanne – noch Teig übrig ist, einen weiteren Pfannkuchen ausbacken.

17. In der Zwischenzeit die Radieschen in feine Scheiben schneiden, restlichen Bärlauch grob schneiden und mit dem Kopfsalat und den feinen Radieschenblättern in eine Schüssel geben.

18. Die Zitrone heiß abwaschen, gut abtrocknen und etwas Schale direkt über den Salat reiben.

19. Zitrone auspressen und den Saft ebenfalls in die Salatschüssel geben. Olivenöl darüber träufeln und mit Salz und 1 Prise Zucker würzen. Alles gut vermischen.

20. Gebackene Pfannkuchen entweder halbieren oder vierteln und auf Teller verteilen.

21. Etwas Salat dazu geben. Restliche Zwiebel-Käse-Masse mit zwei Esslöffeln zu Nocken formen und ebenfalls mit auf den Teller anrichten.

