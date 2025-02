Paella ist ein Klassiker der spanischen Küche. Ursprünglich aus Valencia kommend, wird sie überall in Spanien zubereitet - und je nach Region auch mit unterschiedlichen Zutaten. Eins ist jedoch sicher: Die Zubereitung ist sehr aufwändig. In Deutschland hingegen wird dieses Reisgericht als TK-Ware in Supermärkten angeboten. Tiefgekühlt in die Pfanne und ruckzuck ist die Paella fertig - aber schmeckt sie auch?