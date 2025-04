per Mail teilen

Sie sind das perfekte I-Tüpfelchen für alle Outfits. Wie Sie Ihre Tücher ab jetzt tragen. zeigt SWR-Moderedakteurin Celine Werner.

1. So wird das Tuch zum Figurenzauberer

Der Clou: Tücher können mit einem Tuchring auch als Gürtel getragen werden. Dabei werden sie an der schmalsten Stelle des Körpers gebunden, meist an der Taille.

Besonders toll geeignet für Sommerkleider oder auch lässig zur Jeans.

2. Tücher-Hack: Ring

Geknotet sieht ein Tuch auch super aus, wer aber etwas mehr möchte, kann einen Tuchring verwenden. Entweder man kauft sich einen Tuchring oder man geht einfach an seine Schmuckbox – hierfür eignet sich nämlich auch ein kleiner Ring, der dem kleinen Finger passt.

3. Tuch als Schleife

Wir bleiben bei unserer Schmuckkiste und suchen unsere Lieblingskette raus. Gut eignet sich hierfür eine schlichte Gliederkette und ein schmales längliches Tuch, auch Krawattentuch genannt.

4. Tuch als Blume

Das ist momentan der Trend: Sogenannte „Blumen-Choker“, also ein Halsschmuck der eng am Hals anliegt – in Blütenform. Auch das geht ganz einfach mit einem quadratischen Tuch und einem Haargummi.

5. Der 3-Sekunden-Knoten

Soll es doch ein schneller Knoten sein? Hier gibt es einen Anti-Aging-Tipp zum Tücher um den Hals knoten.

6. Neuer Look für eine Bluse

Ein eleganter Touch, der jeder einfarbigen Bluse den gewissen Pepp verleiht. Einfach ein Tuch miteinbauen! Super passen dazu seidenartige Bluse oder Overalls.

1. Tuch zu einem Dreieck falten

2. Ein Tuchende um den Kragen legen und das Tuchende durch eine Schlaufe ziehen

3. Das Tuch über die Knopfleiste legen und die Blusenknöpfe ganz normal zuknöpfen

4. Tuchende verstecken (in den Hosenbund oder in den Overall)

5. Wer möchte, kann auch einen Gürtel umbinden, sodass man das „versteckte“ Tuchende wirklich nicht mehr sieht.