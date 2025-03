So sollten Sie Ihren Schal jetzt tragen

per Mail teilen

Der Schal ist das Lieblingsaccessoire für die kalte Jahreszeit! Mit ein paar einfachen Handgriffen wird aus ihm ein echtes Trendteil. Mode-Redakteurin Celine Werner hat 4 kreative Ideen, wie der Schal zu einem echten Fashion-Piece wird und jedes Outfit aufwertet.

Alles, was Sie dafür brauchen, findet sich eigentlich in jedem Kleiderschrank - einen Schal. Besonders XXL-Schals eignen sich für die 4 Schalt-Bindetechniken – also besonders lange Schals, die fast als Decke durchgehen könnten.

1. Schal als Schleife binden

Einfach den Schal locker um den Hals binden? Das war gestern! Elegant zu einer Schleife gebunden wird der Schal zum echten Hingucker. Auch schick: Mit einer farblich passenden Brosche als besonderen Blickfang.

Unser Tipp: Toll sieht der Schleifen-Look zu einem Blazer oder einem taillierten Mantel aus.

2. Schal mit Gürtel

Der Schal als Kernstück des Outfits? Das geht mit Hilfe eines Gürtels.

Schal locker um die Schultern legen

An der schmalsten Stelle des Oberkörpers (Taille) einen schmalen Gürtel anlegen.

Übrigens: Durch diesen Look zaubert man sich eine Wespentaille á la Sissi.

3. Schal als Cape binden

4. Schal als Balaklava

Mütze vergessen? Plötzlicher Regen? Die Ohren frieren? Da kann dieser Social-Media-Trend helfen: Eine Balaklava. Diese Wickeltechnik sieht nicht nur super aus, sie rettet auch jeden Bad-Hair-Day!

Ob in Modegeschäften ergattert oder selber gestrickt, der Schal darf in keinem Kleiderschrank fehlen.

Auf der Suche nach einer Strickanleitung für einen DIY-Schal? Hier finden Sie eine schnelle und einfach Anleitung!