Geschmacksprobe: Welche Cornichons schmecken am besten?

per Mail teilen

Cornichons sind klein und knackig. Zudem haben die Mini-Gewürzgurken eine Hörnchen-Form und sind meist in einem Sud aus Senfkörnern, Dill, Zwiebeln, Salz und Pfeffer eingelegt. So die Theorie. In der Praxis fanden unsere Tester dann doch einige Unterschiede.

Weitere Informationen zum Thema