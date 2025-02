per Mail teilen

Der Blick in den Koffer offenbart oft ein kleines Ärgernis: am Urlaubsort angekommen sind die Kleider zerknittert. Doch es gibt eine Lösung: Dampfglätter. Ein Dampfstoß und die Falte soll verschwinden. Aber klappt das wirklich so einfach?

