Alternativen zum Backpapier

Was haben frische Plätzchen und Pizza gemeinsam, außer dass uns allen beim Geruch das Wasser im Munde zusammenläuft? Man braucht für die Zubereitung Backpapier. Das landet meist nach einmaliger Benutzung in der Tonne. Aber was taugen Backpapier-Alternativen?

