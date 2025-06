Weihnachtliche Discokugel als Baumschmuck

per Mail teilen

Glitzer und Bling-Bling gehören einfach zu Weihnachten. Kreativ-Bloggerin Lisa Tihanyi hat eine tolle Idee für Ihren Baumschmuck. Eine Kugel mit Glitzer und verschiedenen Weihnachtsmotiven.

Material:

2 Acryl-Halbkugeln (hier verwendet: 8 cm Durchmesser)

selbstklebende Mini-Spiegelfliesen

Mini-Tannenbäumchen

Heißkleber

Schere

Acrylfarbe & Pinsel

Schleifenband

So geht's:

1. Ein Teil der beiden Acryl-Halbkugeln von innen mit Acrylfarbe bemalt. Optional kann nach dem Trocknen noch ein Muster darauf gemalt werden.

2. Nun wird die Acryl-Halbkugel, die von innen bemalt wurde, von außen mit Mini-Spiegelfliesen beklebt. Dafür fängt man am besten in der Mitte der Kugel an und arbeitet sich dort nach oben und unten vor, bis die komplette Halbkugel bedeckt ist.

3. Anschließend werden drei Mini-Tannenbäumchen mit der Schere so gekürzt, dass sie gut von innen in die Kugel passen. Die drei Bäumchen werden dann mit Heißkleber in die Kugel geklebt.

Tipp: Wenn die Kugel als Verpackung für ein Geldgeschenk oder einen Gutschein verwendet wird, kann man nun einen kleinen Gutschein oder einen gefalteten/gerollten Geldschein darin platzieren.

4. Als nächstes die beiden Acrylkugeln zusammen fügen - die Hälfte, die mit Spiegel-Fliesen beklebt wurde, und die “blanco” Hälfte.

5. Nun fehlt nur noch ein hübsches Schleifenband, das durch das Loch gefädelt und zur Schleife gebunden wird. Fertig ist die ganz besondere Weihnachtskugel.

Schritt für Schritt zur weihnachtlichen Discokugel als Baumschmuck

