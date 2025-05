Tillandsien-Hänger

per Mail teilen

Diese tollen und unkomplizierten Pflanzen werden von Kreativ-Bloggerin Lisa Vöhringer sensationell schön in Szene gesetzt. Perfekt für alle mit einem kleinen grünen Daumen!

Material:

Nylonschnur

Schere

Feuerzeug

kleine Flachzange

Messingrohr (Durchmesser: 2-4mm)

Rohrschneider, Universallschere oder Metallsäge

Maßband/Lineal

Tillandsien (Luftpflanzen)

So geht´s:

1. Größe und Form der Luftpflanzen (Tillandsien) anschauen und überlegen, wie groß der Pflanzenhalter sein muss. Wichtig ist hier das kleine Dreieck in der Mitte, indem die Pflanze später aufliegen wird.

2. Vom Messingrohr 9 Teile mit einem Rohrschneider, einer Allzweckschere oder einer Metallsäge zuschneiden.

TIPP: Lisa Vöhringer Für eine längliche Form wie hier gezeigt werden zwei verschiedene Längen benötigt. Es können aber auch alle 9 Teile auf dieselbe Länge gekürzt werden. Die im Bild gezeigten länglichen Halter haben eine Länge von 10 cm (6x) und 7 cm (3x) für den großen Halter und 7 cm (6x) und 5 cm (3x) für den kleineren.

TIPP: Da Messing eher weich ist, lässt es sich leicht schneiden. Sollte sich durch den Druck beim Schneiden die Öffnung des Rohrs zusammengedrückt haben, können diese mit einer kleinen Zange leicht wieder geöffnet werden. Das ist wichtig damit später den Nylonfaden durchgefädelt werden kann.

3. Ca. 2 m Nylonschnur abschneiden und auf eine der langen Metallstangen so auffädeln, dass diese mittig auf der Schnur liegt. So kann sichergestellt werden, dass Sie zwei gleichmäßig lange Schnüre haben, um in verschiedene Richtungen arbeiten zu können.

4. Ein langes und dann ein kurzes Rohrstück auf einen der beiden Fäden auffädeln und diesen durch die erste Metallstange hindurch ziehen. So entsteht ein spitzes Dreieck. Die beiden Arbeitsschnüre verlaufen nun nach rechts und links vom ersten Rohrstück.

TIPP: Achten Sie immer gut darauf die Schnur schön fest zu ziehen.

5. Die Schnur an der Dreieckspitze wird benutzt, um die 4. (lang) und 5. Stange (kurz) auf zu fädeln. Den Faden dann durch Stange 3 (kurz) zurück ziehen. Jetzt haben Sie zwei Dreiecke miteinander verbunden, die Schnüre enden beide auf der linken Seite.

6. Auf den von Stange 5 kommenden Faden wird nun das letzte kurze Rohrstück aufgefädelt und der Faden durch das daneben liegende kurze Stück festgezogen. Vor ihnen steht nun ein Dreieck.

7. Zwei weitere lange Rohrstücke auf die Schnur aufziehen und durch eines der kurzen Stücke hindurch ziehen.

8. Um die Form zu beenden, fehlt nun noch ein langes Stück. Dieses ziehen Sie auf die andere Schnur auf und verbinden diese mit den beiden anderen langen Rohrstücken, indem die Schnur nochmal durch eins der langen Stücke nach unten zurück geführt wird.

9. Nun die Arbeit beenden, indem einer der beiden Fäden so durch die Rohrstücke gezogen wird, dass beide Fäden an derselben Stelle aufeinandertreffen und miteinander verknotet werden können. Damit sich der Knoten nicht löst, den Fadenrest mit einem Feuerzeug erwärmen und zum Schmelzen bringen. Formen Sie so vorsichtig (Achtung heiß!) einen kleinen Abschlusspunkt.

10. Zum Aufhängen kann nun der Nylonschnurrest oben durch die Spitze gefädelt, verknotet und erneut wie eben beschrieben erwärmt werden.

Schritt für Schritt zum Tillandsien-Hänger

HINWEIS:

Sie müssen diese Anleitung nicht 1:1 nacharbeiten. Wichtig ist das Sie ausreichend Schnur haben und das erste Stück schön mittig setzt damit Sie die Möglichkeit haben in zwei Richtungen zu arbeiten. Wenn das gegeben ist, können Sie auch aus dem Bauch herausarbeiten und die Rohrstücke miteinander verbinden, wie es in der aktuellen Situation sinnvoll ist.

Sie können mit dieser Idee verschiedene Formen selbst entwerfen und gestalten. Hängend oder stehend, ganz wie es Ihnen gefällt.

Messing korrodiert nicht, daher kann es auch im Badezimmer verwendet werden. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird es allerdings mit der Zeit matter und etwas dunkler.

TIPPS & HINWEISE zur Pflanzenpflege:

Der perfekte Standort für Tillandsien ist ein helles Badezimmer

Düngen Sie die Tillandsien nur sparsam und ausschließlich im Sommer mit einem geeigneten Dünger.

Tillandsien werden besprüht/benebelt oder in einem Tauchbad gegossen. Wichtig ist dabei, dass das Wasser kalkarm ist (am besten Regenwasser verwenden), da sonst die Saugschuppen der Blätter verstopfen können und dann kein Wasser mehr aufgenommen werden kann.

Im normalen Wohnraum benötigt die Pflanze 1-2 mal pro Woche etwas Wasser, bei sehr heißen Sommern etwas häufiger.

Zwischen den Blättern darf kein Wasser stehen bleiben, sonst könnte eine Fäulnis entstehen.

Der Standort sollte hell aber ohne direkte Sonneneinstrahlung sein

Faustregel:

je grüner die Tillandsie ist, desto mehr Feuchtigkeit und weniger Sonne verträgt sie.

je grauer die Tillandsie ist, desto mehr Sonne und weniger Feuchtigkeit verträgt sie.

Noch mehr Ideen von Lisa Vöhringer finden Sie hier:

www.print-craft-love.de