Sehnsucht nach Meer

Wojtek Czyz ist zum vierten Mal bei den Paralympics am Start, gewann schon vier Mal die Goldmedaille in der Leichtathletik. Dann aber machte der Bein-Amputierte Sportler 12 Jahre lang Pause, erlebte bewegende und berührende Zeiten - und will es nun - mit 44 - noch mal wissen: in einer anderen Sportart und für ein anderes Land.