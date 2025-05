Metall-Gartenmöbel auffrischen

Der Lack ist ab? Kein Grund Tische, Stühle und Co dem Sperrmüll mitzugeben! Unser Repairfox Andreas Frisch findet auch hier eine Lösung!

Diese Anleitung und die Liste der benötigten Materialien sind etwas umfangreicher als gewöhnlich – nehmen sie sich bitte genug Zeit und Sorgfalt für diese Aufgabe. Je nach Verwitterungsgrad und Kleinteiligkeit benötigen sie durchaus mehrere Tage dafür - ein schönes Projekt für milde Frühlingstage!

Materialien:

Stahlbürste oder Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine

Schleifpapier (Körnungen 60 bis 180) und ggf. elektrisches Schleifgerät

evtl. Rostumwandler

Handfeger

Universal-Nitroverdünnung und Lappen

3-in-1 Korrosionsschutzlack (Farbe nach Wahl)

breiten Schlitzschraubendreher zum Dose öffnen und Hölzchen zum Umrühren

Pinsel oder Rolle und einen Becher

Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske

Abdeckmaterial, evtl. Auflageleisten

So geht's

Schritt 1: Vorbereitung

Stellen Sie Ihre Metallgartenmöbel auf eine ebene Fläche, vorzugsweise im Freien oder in einer gut belüfteten Garage. Legen Sie alle notwendigen Materialien und Werkzeuge bereit. Wenn das Möbelstück Schrauben hat, zerlegen sie es soweit wie möglich. Reinigen sie die Oberflächen gründlich falls vorhanden mit einem Hochdruckreiniger oder stattdessen mit Spülmittellösung.

Schritt 2: Rost entfernen

Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske, um Ihre Haut und Atemwege vor Lackstaub und Rostpartikeln zu schützen. Entfernen Sie den losen Rost zunächst mit einer Stahlbürste oder einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine. Arbeiten Sie gründlich und achten Sie darauf, dass Sie alle verrosteten Stellen bearbeiten.

Schritt 3: Grobschliff

Nachdem der gröbste Rost und lose Lack entfernt wurde, schleifen Sie sorgfältig die rostigen Stellen bis auf das blanke Metall herunter. Dies funktioniert bei kleinteiligen Möbeln am besten mit einem elektrischen Delta- Schleifer und Schleifpapier Körnung 60. In kleine Ritzen kommt man eventuell indem man einen Streifen Sandpapier einfädelt und mit der Hand hin- und herzieht.

Achten sie besonders auf eventuell von Rost unterkrochene Stellen im Lack!

Tragfähige Bereiche der alten Lackierung braucht man hingegen nicht großflächig zu entfernen.

Schritt 4: Eventuelle Behandlung mit Rostumwandler

Wenn ein Möbelstück nicht demontiert werden kann und sich an unzugänglichen Stellen, z.B. unter Nieten oder in Scharnieren noch Rost befindet, so kann dort nur mit sogenanntem Rostumwandler gearbeitet werden. Pinseln sie je nach Anwendungshinweisen auf dem Gebinde diese Stellen ein, der Kapillareffekt wird das Mittel in die Spalten hinein saugen, wo es den Rost chemisch in eine überlackierbare blauschwarze Eisen(III)-Phosphat-Schicht umwandelt. Lassen sie das Produkt vor dem nächsten Schritt über Nacht einwirken. Eventuelle Rückstände der Lösung bitte vor dem Schleifen gründlich abwaschen.

Schritt 5. Feinschliff und Säubern

Nun wird die gesamte Oberfläche mit feinem Schleifpapier Körnung ca. 180 angeraut, um einen haftfähigen Untergrund zu erhalten. Bei geschwungenen Strukturen eignet sich ein Schleifschwamm besonders gut. Fegen sie den Schleifstaub ab und wischen sie alle Oberflächen mit Universalverdünnung und einem alten Lappen ab (draußen bei guter Belüftung und Handschuhe tragen!)

Schritt 6: Lackieren

Ein 3-in-1-Korrosionsschutzlack vereinigt Rostschutz, Grundierung und Decklack. Bitte immer die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf der Dose beachten und Schutzausrüstung tragen.

Stellen sie am besten das Möbelstück auf den Kopf und beginnen sie zunächst mit der Unterseite.

Mit dem Holzstäbchen den Inhalt der Dose gründlich durchrühren und dann die Farbe mit dem Pinsel auftragen.

Achten sie darauf, dass nicht durch zu viel Farbauftrag beim Streichen an den Kanten Lacknasen herab laufen.

Nachdem sie die Grundschicht über Nacht haben trocknen lassen, tragen sie eine zweite Farbschicht auf. Wenn sie mit einer Farbrolle arbeiten, ist es sinnvoll, noch eine dritte Schicht aufzutragen.

Falls das Möbelstück in Einzelteile zerlegt wurde, setzen sie es wieder zusammen nachdem der Lack komplett durchgetrocknet ist.

Hinweis: Korrosionsschutzlacke haben eine robuste Oberfläche, die sich etwas gummiartig anfühlt und eine eher rustikale Optik hat. Für glattes, glänzendes Aussehen ist ein Aufbau aus separater Grundierung und Decklack notwendig, hierbei berät sie gerne ein Fachgeschäft.

Achtung:

* Bei der Arbeit mit Lösemitteln unbedingt immer auf gute Belüftung achten und persönliche Schutzausrüstung tragen!

* Beachten sie die Sicherheitshinweise auf den Produktgebinden!

* Lack- und Verdünner-Reste keinesfalls ins Abwasser oder in die Umwelt gelangen lassen!

Lacke zu bunkern lohnt sich übrigens nicht. Wenn gründlich gearbeitet wurde, überdauern ihre Möbel bis zum nächsten Anstrich länger als die Lackreste haltbar sind. Wenn sie also nach dem Projekt einen Rest übrig haben, verschenken sie ihn oder fragen sie ihre Bekannten, ob jemand etwas lackiert haben möchte! 3-in-1-Korrosionsschutzlacke können dabei auch einfach als Grundierung dienen und mit vielen anderen Farben überstrichen werden.