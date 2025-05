Gutschein im Glas

per Mail teilen

Alle Jahre wieder kommt man doch wieder nicht drumherum, einen oder mehrere Gutscheine zu verschenken - dann aber wenigstens schön verpackt! Kreativ-Bloggerin Lisa Tihanyi hat eine zauberhafte Idee.

Material:

leeres Marmeladenglas (achten Sie darauf, dass der Gutschein von der Höhe her hineinpasst!)

etwas lufttrocknende Modelliermasse (eine Handvoll reicht)

2-3 kleine Deko-Bäumchen

Papier

schwarzer Stift

Schere

goldene Acrylfarbe

weiße Acrylfarbe (hier verwendet: mit Perlmutt-Glanz)

Pinsel

Alleskleber oder Heißkleber

So geht's:

1. Im ersten Schritt wird der Deckel des Glases schön angemalt. Das geht mit Acrylfarbe oder Farbspray. Lisa Tihanyi findet Gold elegant, aber es geht auch jede andere Farbe. Den Deckel gut trocknen lassen.

2. Aus der Modelliermasse zuerst eine Kugel formen, die unten etwas abgeflacht wird. Das wird das Podest für die Bäumchen. Das Podest auf dem Deckel (Farbe muss trocken sein!) platzieren. Unbedingt ausprobieren, ob das Glas gut darüber passt. Ganz wichtig: etwas Abstand zum Rand lassen.

3. Wenn die Größe des Podestes gut passt, die Gutscheinkarte einmal am Rand in die Modelliermasse stecken. So entsteht ein Schlitz, der später als Halterung für die Karte verwendet werden kann, wenn die Modelliermasse trocken ist.

4. 2-3 Deko-Bäumchen probeweise in der Modelliermasse platzieren und so anordnen, wie es einem gefällt. Die Bäume ein wenig in die Modelliermasse drücken. Vorne etwas Abstand für die Filmklappe (beim Kino-Gutschein) lassen. Wer die Filmklappe machen möchte, macht mit dem Messer einen kleinen Schlitz an der Stelle, wo die Filmklappe später hin soll.

5. Gutschein und Bäumchen wieder herausnehmen und die Modelliermasse trocknen lassen. Am besten über Nacht, auf der Heizung geht es schneller.

6. Wenn die Modelliermasse trocken ist, wird sie mit weißer Farbe bemalt. Hier wurde weiße Farbe mit Perlmuttglanz verwendet. Das Podest danach mit Heißkleber oder Alleskleber in den Deckel kleben.

7. Wer den Gutschein individualisieren möchte, kann das nun tun: Je nachdem, wofür der Gutschein ist, könnte es zum Beispiel eine kleinen Filmklappe für einen Kinogutschein oder ein kleiner Liegestuhl für einen Wellness-Gutschein sein. Solche kleinen „Möbelstücke“ gibt es im Bastelladen. Eine Filmklappe kann auch selber gemacht werden.

8. Für die Filmklappe einfach ein großes und ein kleines Rechteck ausschneiden und so bemalen wie auf der Abbildung. Dann das kleine an das große Rechteck kleben, sodass die Klappe geöffnet ist.

9. Wenn die Farbe trocken ist, an den Aufstellern der Bäumchen je einen Klebepunkt setzen und sie auf dem Podest platzieren. Dann können der Gutschein und die Filmklappe in die vorgesehenen Schlitze gesteckt werden. Zum Schluss das Glas schließen – fertig!

Noch mehr Ideen von Lisa Tihanyi finden Sie unter

www.mein-feenstaub.de