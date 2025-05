Garten-Windlicht aus Weinflasche

per Mail teilen

Laue Sommerabende werden von Kreativ-Bloggerin Lisa Vöhringer in besonders schönes Licht getaucht - und Altglas bekommt eine zweite Chance!

Material:

leere Weinflaschen

Glasschneideset

Schleifpapier für Glas zum Nassschleifen (gröber und feineres)

Holzklotz (10x10cm), eventuell Holzsäge, Schleifpapier

Forstnerbohrer 30mm und Bohrmaschine/Akkuschrauber

Stabkerze oder Stumpen-Kerze und kleine Dekosteine zum befüllen.

Holzlack für den Außenbereich, Pinsel

Schutzbrille, Atemschutzmaske und Arbeitshandschuhe (schnittfest)

So geht´s:

1. Ein paar leere Weinflaschen nehmen und diese in ein Spülbecken mit heißem Wasser geben. Etwas kochendes Wasser hinzufügen und warten, bis sich die Etiketten gut ablösen lassen.

2. Die Weinflasche so auf das Glasschneidegerät auflegen, dass die verbleibende Länge Ihrer Weinflasche (Hals nicht mitgerechnet) ca. 13-15 cm beträgt. Die Weinflasche mit leichtem Druck nach unten drücken und die Flasche bei gleichmäßigem Druck einmal rund herum drehen. Dabei ist wichtig das die Flasche nicht verrutscht, sonst sind die Schnittmarken am Anfang und Ende leicht verschoben.

3. Anschließend zwei dem Glasschneideset beiliegende Gummiringe (richtige Größe zur Flasche auswählen) nehmen und diese an beiden Seiten der Schnittmarke positionieren. Der Abstand der Gummiringe zueinander sollte max. 1cm betragen.

4. Wasser im Wasserkocher aufkochen und etwas Wasser ins Spülbecken geben (damit der Flaschenboden beim Fall ins Spülbecken weicher fällt und nicht bricht). Sobald das Wasser kocht, damit beginnen die Weinflasche abwechselnd mit dem kochenden Wasser (aus dem Wasserkocher) und anschließend sofort mit dem kalten Wasser (aus dem Wasserhahn) zu übergießen. Das Wasser sollte zwischen den Gummiringen rund umherlaufen für jeweils ca. 30 Sekunden. Den Wechsel zwischen kochendem und kaltem Wasser so lange wiederholen bis sich der Flaschenboden löst und ins Spülbecken fällt. Kurz vorher hören Sie meist ein kurzes Knacken des Glases, dann ist es fast geschafft (aber nicht an der Stelle aufhören!).

5. Auf jeden Fall eine Schutzbrille, Atemschutzmaske und Arbeitshandschuhe anziehen. Zuerst mit einem gröberen Schleifpapier (Körnung 120-300) schleifen und anschließend immer feiner werdend für eine glatte Oberfläche. Das erste Schleifpapier nehmen und nass machen. Das Schleifpapier auf den Arbeitstisch legen und mit der geschnittenen Seite der Weinflasche nun mit leichtem Druck darüber reiben, um die gerade Schnittseite abzuschleifen. Oder unter Wasser schleifen (weniger Schmutz und das Wasser bindet den Glasstaub). Um die Seitenkanten (innen und außen) abzuschleifen, das Schleifpapier um einen Schleifblocklegen. Anschließend die Flasche mit einem Glasreiniger säubern.

HINWEIS: Niemals nur das Schleifpapier in den Händen halten, Sie könnten sich dabei schneiden! Wenn kein Schleifblock vorhanden ist, geeignete Arbeitshandschuhe und Atemschutzmaske anziehen. Beim Schleifen zudem immer eine Schutzbrille tragen. Glas muss immer nass geschliffen werden, da sonst eine zu große Hitze entsteht.

6. Als Sockel für das Windlicht einen Kantholz auf eine Würfelform mit ca. 10x10 cm zu sägen und anschließend von allen Seiten abschleifen.

7. Einen Forstnerbohrer in der passenden Größe zum Flaschenhals (meist 30 mm) auswählen und mittig ein Loch ca. halb so tief wie der Flaschenhals der Weinflasche bohren. Darauf achten gerade zu bohren, damit die Flasche anschließend gerade darinsteht. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Flasche in der Vertiefung einklebt werden. Hierfür einen geeigneten Klebstoff wie z.B. Glas- oder Spiegelkleber benutzen.

8. Den Holzsockel in der gewünschten Farbe bzw. mit einem Schutzlack für den Außenbereich lackieren.

9. Anschließend das Windlicht mit dem Hals nach unten in die Vertiefung stellen und eine Stabkerze darin positionieren. Die Kerze darf dabei nicht länger sein als die Weinflasche. Gegebenenfalls die Stabkerze kürzen. Alternativ können kleine Dekosteine in das Windlicht gegeben werden und statt einer Stabkerze eine Stumpen-Kerze hineingestellt werden.

HINWEIS: Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen! Stabkerze im Windlicht nicht bis nach unten abbrennen lassen, das flüssige Wachs verstopft sonst den Flaschenhals.

TIPP: Wachsreste können Sie sammeln und z.B. im übrig gebliebenen Flaschenboden als neue Kerze gießen.

Schritt für Schritt zur Garten-Windlicht aus Weinflasche

TIPPS & HINWEISE:

Mit schnittfesten Handschuhen und Atemschutzmaske arbeiten und eine Schutzbrille tragen. Den Arbeitsbereich anschließend gründlich reinigen, damit keine kleinen Glassplitter oder Glasstaub zurückbleibt.

In Ruhe und konzentriert arbeiten. Kinder und Haustiere sollten sich nicht in der Nähe aufhalten.

Manche Etiketten lösen sich nach einer Weile im heißen Wasser von selbst, andere müssen abgezogen werden und wieder andere wollen einfach nicht – da hilft ein Glasschaber. Etiketten gut einweichen lassen und dann das Etikett mit dem Glasschaber entfernen und Klebereste mit einem Schwamm und Spülmittel entfernen.

Da jede Weinflasche anders ist, braucht es etwas Geduld und i.d.R. mehrere Glasflaschen, da nicht jede perfekt bricht. Kleine überstände lassen sich aber gut abschleifen (oder mit einer Flachzange vorsichtig abbrechen – unter Wasser, damit die Glasscherben nicht fliegen) und meistens kann man mindestens eins der beiden Teile für ein DIY-Projekt nutzen. Sie sollten also mehrere Weinflaschen zur Verfügung haben.

Zum Schneiden eignen sich Wein- oder Bierflaschen am besten. Die Dicke des Glases sollte idealerweise 2-4 mm betragen.

Wachsreste können Sie sammeln und z.B. im übrig gebliebenen Flaschenboden als neue Kerze gießen.

Noch mehr Ideen von Lisa Vöhringer finden Sie hier:

www.print-craft-love.de