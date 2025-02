180 Kilo, Essstörungen, Bodyshaming und Selbsthass - das war Jana Crämers Leben bis vor acht Jahren. Heute hat sie es geschafft, glücklich und selbstbewusst zu leben und sogar Mutmacherin für viele Menschen in den sozialen Netzwerken zu sein. Einen großen Anteil daran hat ihr bester Freund und Musiker Batomae. Wir haben die beiden in Janas Heimatstadt Haltern am See besucht.