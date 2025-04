Jetzt mitmachen: Schicken Sie uns Ihre Musikwünsche

Der Südwesten singt gemeinsam statt einsam. In der Show mit Giovanni Zarrella dreht sich am 9.4. ab 20.15 Uhr alles um Ihre Lieblingsmusik und Ihre Stars. Und jeder kann mitmachen! Schicken Sie Giovanni Zarrella schon jetzt Ihre Musikwünsche und Videos mit Ihrem Gesang. Er präsentiert sie live in der Show.

So können Sie dabei sein! Schreiben Sie uns hier Ihren ganz persönlichen Musikwunsch! Und erklären Sie kurz, warum und für wen Sie sich den Song wünschen. Schreiben Sie gerne eine kleine Geschichte dazu. Über Videos freuen wir uns ganz besonders! Oder singen Sie Ihren Lieblings-Gute-Laune-Song – und senden Sie uns ein Video davon! Wir suchen die beliebtesten Lieder im Südwesten. Welcher Song macht Ihnen einfach gute Laune? Sie können singen, tanzen, mit Instrumenten musizieren – einfach Spaß haben an der Musik. Wir wollen den Südwesten zusammenbringen und zwei Lieder gemeinsam mit Ihnen singen: „Ich lass für dich das Licht an" von Revolverheld und „Hello Again" von Howard Carpendale. Schicken Sie uns einen Clip mit Ihren ganz persönlichen Versionen dieser Hits! Sie erreichen uns auch per WhatsApp! Schicken Sie uns Ihren Musikwunsch oder Ihr Video an: 0157 33 9237 16 (Wir bitten um Verständnis, dass wir in der Sendung nicht auf alle Wünsche eingehen können.)