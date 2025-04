Großes Narrentreiben in Villingen

Beim großen Umzug der Zuggesellschaft in Villingen ziehen etwa 8.000 Hästräger der Narrenzünfte aus Villlingen und Umgebung in ihren farbenprächtigen Kleidle durch die historische Innenstadt. Aus einer der traditionsreichsten Fasnetshochburgen Baden-Württembergs überträgt der SWR mit diesem Umzug zum ersten Mal live das Narrentreiben am Fastnachtsdienstag.