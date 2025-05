Wie gut ist Ikea – bei Preis, Leistung, Qualität, Service?

Ikea ist Möbelhändler Nummer 1, wirbt mit guter Qualität zum kleinen Preis. Ist Ikea günstiger als die Konkurrenz? Geht der Aufbau jetzt schneller? Und was ist mit Giftstoffen?

Fast eine Million Kundinnen und Kunden besuchen jedes Jahr einen von mehr als 60 Ikea-Standorten in Deutschland. Aber ist der Möbelriese wirklich günstiger als die Konkurrenten Roller, Poco oder Mömax?

Vergangenes Jahr hat Ikea eine Sensation angekündigt: Ein Möbel ganz ohne Werkzeug aufbauen zu können. Wir testen , ob das funktioniert. In der Vergangenheit gab es bei Möbeln Probleme mit Giftstoffen wie Formaldehyd. Wir lassen im Labor prüfen, wie das heute aussieht.

Pax, ein Schrank ohne Schrauben – klappt der Aufbau wirklich schneller?

Es gehört seit Jahrzehnten zum Geschäftsmodell von Ikea, dass die Kunden ihre Möbel nicht nur selbst abholen, sondern auch zu Hause selbst aufbauen. So ist Ikea groß geworden.

Aber Ikea-Kunden wissen, anstrengend und teilweise nervig ist der Aufbau manchmal. Deshalb hat Ikea den bekannten Pax-Schrank vor Kurzem neu aufgelegt - mit einem Stecksystem. Das Unternehmen verspricht: Der Aufbau geht viel schneller, dauert nur 20 Minuten und das Ganze funktioniert sogar ohne Werkzeug.

Vier Tester haben für Marktcheck den neuen Pax aufgebaut - vier Mitglieder eines Sportvereins traten dafür gegeneinander an. Einer hat es tatsächlich in weniger als 20 Minuten geschafft, die anderen brauchten aber um die 30 Minuten.

Ikeas Werbeversprechen ist eher nur die halbe Wahrheit, denn das Stecksystem gibt es nur für den Korpus des Schranks. Für das Zubehör - also zum Beispiel die Türen oder Schubladen - braucht man nämlich nach wie vor Schrauben, Werkzeug - und auch Zeit. Damit waren die Tester doppelt so lang beschäftigt wie mit dem neuen Korpus.

Ikea Möbel im Labor: Wie man sich vor Schadstoffen schützen kann

Man kennt das: Nach dem Auspacken riechen Möbel oft ziemlich intensiv. Diese Ausdünstungen können zum Beispiel von Klebstoffen im Holz oder Lösungsmitteln stammen, die in der Produktion verwendet werden.

In den 1990er Jahren musste Ikea den Verkauf des Regalsystems „Billy“ kurzfristig vorübergehend einstellen, weil es größere Mengen Formaldehyd ausgedünstet hatte. Solche Ausdünstungen können in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein.

Gerade bei Möbeln fürs Wohn- oder Schlafzimmer ist das ein Problem, denn in diesen Räumen hält man sich täglich am längsten auf. In sogenannten Prüfkammern im Labor wurde deshalb untersucht, wie viel Schadstoffe Möbel von Ikea an die Raumluft abgeben.

Die gute Nachricht: Kein Möbel hat hier gesetzliche Grenzwerte überschritten. Bei zwei Proben waren aber die Emissionen von Formaldehyd in den ersten drei Tagen erhöht.

Eine Probe war besonders auffällig, deshalb wurde hier in einem Langzeittest noch genauer geprüft. Nach weiteren 28 Tagen konnte aber Entwarnung gegeben werden.

Die Ausdünstungen sind über den längeren Zeitraum deutlich zurückgegangen. Das heißt, nach etwa vier Wochen klingen die Ausdünstungen ab. Auch die Grenzwerte wurden insgesamt eingehalten.

Das Laborergebnis zeigt: In der ersten Zeit nach dem Auspacken sollte in den Räumen mit neuen Möbeln wegen der restlichen Schadstoffe gut gelüftet werden, um auf der sicheren Seite zu sein.

Kulanz: Wie die Rückgabe von Ikea-Möbeln klappt

Ikea verspricht, dass Kundinnen und Kunden alle Möbel ein Jahr lang in jeder beliebigen Filiale zurückgeben können. Aber in unserem Check in drei Filialen gab es Unterschiede, die nicht so richtig zu erklären waren.

In einer Filiale konnten wir zum Beispiel einen wieder auseinandergebauten Schrank nicht zurückgeben, in der nächsten aber schon. In einer anderen Filiale wiederum war man besonders kulant - dort wurde für ein Regal mit Transportschaden sogar ein Gutschein über den vollen Kaufpreis ausgegeben.

Ikea sagte hierzu, dass in den Einrichtungshäusern die Abwicklung individuell erfolge. Und es daher unterschiedliche Rückgabeerfahrungen geben könne.

Insgesamt war Ikea bei der Rückgabe aber durchaus kulant. Das Unternehmen könnte aber noch an der Einheitlichkeit der Bedingungen arbeiten.

Auf der sicheren Seite scheint man übrigens zu sein, wenn man genug Platz im Auto hat. Denn komplett montierte Möbel wurde das Marktcheck-Team in jeder Filiale ohne Probleme los.

Preise bei Ikea im Vergleich zur Konkurrenz - wer ist günstiger?

Wir haben vergleichbare Gegenstände wie ein Regal, Kleiderbügel oder einen Stuhl bei den Möbelhändlern Roller, Mömax, Poco und Ikea gekauft. Ergebnis: Am teuersten waren die Möbel bei Roller mit 115,14 Euro. Danach folgt mit 94,83 Euro Mömax. Etwas günstiger: Poco mit 91,33 Euro. Und tatsächlich haben wir die Produkte bei Ikea am günstigsten bekommen - für 83,35 Euro.

Ikea ist eben der größte Möbelhändler in Deutschland mit fast einer Million Kunden pro Jahr. Durch die großen Stückzahlen in der Produktion hat Ikea niedrige Kosten und kann das durch niedrige Preise an die Kunden weitergeben.