Handstaubsauger im Test: Bosch, Kärcher, Stihl, Silvercrest & Co.

per Mail teilen

Welcher Handstaubsauger ist der beste? Wir machen den Praxis-Check mit Polstermöbeln und im Auto und lassen die Geräte im Labor testen.

Folgende fünf Handstaubsauger wollen wir uns genauer anschauen:

Mi Vacuum Cleaner Mini für 49 Euro

Vacuum Cleaner Mini für 49 Euro Silvercrest (Lidl-Eigenmarke) 20 V Akku Handstaubsauger "SHSA 20-LI A1" für 54,99 Euro

(Lidl-Eigenmarke) 20 V Akku Handstaubsauger "SHSA 20-LI A1" für 54,99 Euro Bosch Handstaubsauger Move Lithium 16Vmax Grau - BHN16L für 76,00 Euro

Handstaubsauger Move Lithium 16Vmax Grau BHN16L für 76,00 Euro Kärcher CVH 3 Plus für 94,99 Euro

CVH 3 Plus für 94,99 Euro Stihl SEA 20 für 118,90 Euro

Tisch reinigen mit dem Handstaubsauger?

Familie Nargang macht für uns den Praxis-Check der Handstaubsauger: Welcher saugt Krümel vom Frühstückstisch zuverlässig weg? So richtig kann dabei keines der Modelle überzeugen – am ehesten noch das Stihl-Gerät. Unsere Familie kommt zu dem Schluss, dass für diese Aufgabe der Lappen immer noch das beste Werkzeug ist.

Ein Gerät fällt bei ihnen ganz durch: Der Handsauger von Kärcher. Das Problem: Am hinteren Teil des Geräts ist der Luftauslass, der kontinuierlich Luft herauspustet. Dieser ist so ungünstig platziert, dass der Luftstrom direkt auf die Krümel trifft und sie durcheinanderpustet.

Auf Nachfrage antwortet uns Kärcher, dass der Effekt bekannt sei. Bei Nachfolgemodellen wie dem CVH 2-4 sei dies durch eine veränderte Luftführung – seitlich statt unten – bereits behoben.

Polstermöbel absaugen mit dem Handstaubsauger

Wir verteilen eine Mischung aus Sägespänen und Baumwollfusseln in den Ritzen eines Sofas.

Das Modell von Silvercrest hat Probleme beim Aufsaugen, da der Sauger-Eingang recht eng ist. Mit der mitgelieferten Motordüse kann der Silvercrest-Sauger Polsterflächen jedoch gut absaugen. Auch die Modelle von Stihl und Mi leisten gute Arbeit.

Tierhaare aufsaugen: Handstaubsauger im Check

Auf dem Wintermantel verteilte Katzenhaare stellen die Staubsauger vor eine Herausforderung. Der Sauger von Silvercrest nimmt die Haare gut auf. Beim Bosch-Gerät ist keine Aufsatz-Bürste dabei, was das Aufsaugen der Katzenhaare erschwert.

Wie gut eignen sich Handstaubsauger fürs Auto?

Für die schnelle Autoreinigung sind akkubetriebene Handstaubsauger besonders beliebt. Familie Nargang stellt jedoch fest: Fast alle Sauger haben Probleme auf engem Raum und kommen aufgrund ihrer Bauweise schlecht in die Lücke zwischen Sitz und Tür.

Beim Kärcher-Sauger funktioniert dies aufgrund der längeren Spitze etwas besser als bei Mi, Bosch und Silvercrest. Hier überzeugt jedoch vor allem das Stihl-Gerät, da es mit einer mitgelieferten Schlauch-Verlängerung im Auto besonders flexibel ist.



Auf der Oberfläche im Kofferraum tun sich alle Modelle etwas schwer und auch mit Aufsatz-Bürsten ist nach 30 Sekunden Saugen nicht alles weg.

Lautstärke der Handstaubsauger

Bei der Materialprüfungsanstalt (MPA) Bremen lassen wir bei den Handstaubsaugern verschiedene Faktoren überprüfen.

Zunächst einmal wollen wir wissen, welche Lautstärke die Sauger tatsächlich erzeugen. Es zeigt sich: die Geräte sind ungefähr so laut wie herkömmliche Staubsauger, also etwa 75 Dezibel. Am leisesten ist das kleine Modell von Mi, welches auf nur 64 Dezibel kommt.

Fest verbaute Akkus und Laufzeiten

Die Sauger von Mi, Kärcher und Bosch haben fest verbaute Akkus, bei den größeren Saugern von Silvercrest und Stihl kann man sie entnehmen. Beim Stihl-Gerät muss der Akku zum Laden entnommen werden. Der Sauger von Silvercrest kann auch mit Akku in die Ladestation gestellt werden.

Auch die Akkulaufzeit der Geräte lassen wir im Labor überprüfen. Auf der höchsten Stufe halten die Handstaubsauger in unserem Test so lange durch, bevor der Akku leer ist:

Kärcher: 9,5 Minuten

Stihl: 12 Minuten

Bosch: 16 Minuten

Silvercrest: 17 Minuten

Mi: knapp 29,5 Minuten

Handstaubsauger: Ladezeiten

Und wie lange dauert es, bis die Akkus wieder voll sind?

Stihl: knapp 70 Minuten

Kärcher: 109 Minuten

Silvercrest: 135 Minuten

Mi: 149 Minuten

Bosch: knapp vier Stunden

Die lange Ladezeit beim Bosch-Gerät liege vor allem am Ladegerät, erklärt Andree Irretier vom MPA Bremen. Dessen Ladestrom beträgt, im Gegensatz zu den anderen Saugern, nur 0,5 Ampere. "Ich denke, es wäre problemlos möglich, auch mit höherem Strom aufzuladen", so der Experte.

Bosch teilt uns auf Nachfrage mit:

"Da sich die Ladezeit eines Akkus direkt auf dessen Lebensdauer auswirkt, haben wir uns bei unseren akkubetriebenen Hausgeräten für eine etwas längere Ladezeit entschieden […]"

Saugleistung: So gut sind die Handstaubsauger

Im Labor verteilen wir industriellen Normstaub auf einer Textil-Oberfläche und saugen 15 Sekunden – so lange, bis beim kleinsten unserer Sauger, dem von Mi, der Behälter voll ist und nichts mehr geht. Aufgenommen hat er circa 90 Prozent der Menge.

Der kleine Kärcher schafft sogar noch sechs Prozent mehr. Die großen Geräte müssen deutlich mehr Staub und eine ganze Minute saugen. Bosch und Stihl schaffen 80 Prozent des Staubs weg, das Modell von Silvercrest liegt hier, mit über 90 Prozent, vorne.

Fazit: So gut sind die Handstaubsauger von Stihl, Bosch, Silvercrest, Mi und Kärcher

So haben die Handstaubsauger in unserem Check abgeschnitten. SWR

Das Gerät von Bosch enttäuscht durch die lange Ladedauer. Ohne Bürste hat er außerdem wenig Chancen gegen Tierhaare und beim Auto-Saugen fehlt ihm die Flexibilität.

Im Labor geht dem Gerät von Kärcher am schnellsten die Luft aus. Und die ungünstig positionierten Luftauslässe sorgen für Frust im Praxis-Check.

Das Modell von Silvercrest zeigt zwar die beste Saugleistung unter den großen Geräten, ist bei den anderen Kategorien aber nur Mittelmaß.

Der Sauger von Mi performt gut im Labor, zeigt in der Praxis aber leichte Schwächen.

Das große Stihl-Gerät kann sowohl im Labor als auch im Praxis-Check zu überzeugen. Dieses Modell liegt in unserem Check vorne – der kleine Sauger von Mi ist aber unser Preis-Leistungs-Sieger.