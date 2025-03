per Mail teilen

In der nächsten Zeit erhalten viele Mieter ihre Fernwärme-Abrechnungen für 2024. Wie hoch wird die neue Rechnung? Und wie entwickeln sich die Heizkosten in Zukunft?

2024 dürften viele Fernwärme-Kunden eine hohe Rechnung bekommen

Die Heizkosten-Abrechnung dürfte für viele Haushalte, die mit Fernwärme beheizt werden, auch für das Jahr 2024 eher hoch ausfallen. Die Preise werden meist anhand von Preisformeln berechnet, die Privatpersonen oft schwer nachvollziehen können. Ein Orientierungspunkt für die Kosten der Fernwärme ist aber der Gaspreis. Denn Erdgas spielt in Fernwärmenetzen immer noch eine große Rolle.

Die gute Nachricht: Nachdem die Gaspreise zu Beginn des Kriegs in der Ukraine explodiert waren, haben sie sich mittlerweile wieder beruhigt. Und eine ganze Reihe von Fernwärme-Anbietern hat den Preis mittlerweile gesenkt.

Prognose: Fernwärme könnte 2025 günstiger werden

Auf die Höhe der Abrechnung wirkt sich das in diesem Jahr zwar kaum aus, denn Entlastungen durch die Politik sind vergangenes Jahr abgeschafft worden: Die Mehrwertsteuer auf Fernwärme wurde von zwischenzeitlich sieben Prozent wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben.

Für die meisten Kunden wird Fernwärme aber bald günstiger. Im Januar dieses Jahres haben viele Anbieter ihre Preise gesenkt - teilweise wird es zehn Prozent günstiger, für manche Haushalte sogar 20 Prozent günstiger oder mehr.

Regionale Schwankungen bei Fernwärme-Preisen

Gut zu wissen: Es gibt sehr große regionale Unterschiede. Mancherorts ist Fernwärme mit rund 10 Cent pro Kilowattstunde teilweise günstiger als Erdgas. Währenddessen leiden andere Orte nach wie vor unter sehr hohen Energiekosten. Unter den gelisteten Fernwärme-Preisen sind einige derzeit bis zu dreimal so hoch wie in den günstigsten Kommunen. Sie liegen bei knapp unter 30 Cent pro Kilowattstunde (Stand: 14.03.2025).

Höhere Preise können zum Beispiel daran liegen, dass Leitungen alt sind oder nur wenige Haushalte in einem Wohngebiet an ein sehr langes Netz angeschlossen sind.

Verbraucherschützer fordern bundeseinheitliche Preisaufsicht

Anders als beim Strom-Anbieter kann man den Fernwärme-Anbieter nicht so leicht wechseln. Denn in der Regel gibt es nur einen Anbieter an einem Ort und damit eine Abhängigkeit. Das weiß auch die Monopolkommission und fordert deshalb, Kunden müssten besser vor überhöhten Preisen geschützt werden.

Denn bei einigen wenigen Anbietern gibt es hier Probleme: Gegen sie laufen Gerichtsverfahren, weil sie im Verdacht stehen, ihre Preise in den vergangenen Jahren auf unzulässige Weise erhöht zu haben. Kurzfristig mehr Transparenz schaffen könnten Plattformen, auf denen man die Bruttopreise der Fernwärme-Anbieter vergleichen kann. Bisher gibt es dafür zum Beispiel die Internetseite Wärmepreise.info , allerdings sind dort derzeit nicht alle Anbieter gelistet.

Eine umfassendere Lösung wäre eine bundeseinheitliche Preisaufsicht. Das fordern Verbraucherschützer. Diese Aufsicht könnte auch eine Preisobergrenze festlegen für Fernwärme, die allerdings kontrolliert werden müsste. Die Betreiber warnen vor zu starker Regulierung, weil sie ihre Netze in den nächsten Jahrzehnten klimafreundlich umbauen müssten. Eine Überregulierung hemme kostspielige Investitionen in grüne Technologien, so die Ansicht von Fernwärme-Anbietern.