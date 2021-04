Alev Seker ist in Heilbronn geboren, liebt die Weinberge, Besenwirtschaften sowie schwäbisches Essen und fühlt sich durch und durch als Heilbronnerin. Im SWR Fernsehen ist sie als Moderatorin von „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ zu sehen – in der ARD moderiert sie für den SWR turnusmäßig das Wirtschaftsmagazin „Plusminus“. Im Bereich Diversity sieht sie beim SWR – obwohl sich schon einiges getan hat – noch Luft nach oben, sagt sie in ihrem Video. mehr...