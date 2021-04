So vielfältig wie unsere Programme sind auch die Mitarbeitenden des SWR. Um dies zu unterstreichen, hat der SWR Ende 2016 die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Den 26. Mai 2020 – den von der Charta der Vielfalt initiierten 8. Deutschen Diversity-Tag – nimmt der SWR zum Anlass, diesem Thema in all seinen Programmen viele große und kleine Geschichten zu widmen. Schon heute stellen wir Moderatorinnen mit türkischen Wurzeln vor:

Alev Seker ist in Heilbronn geboren, liebt die Weinberge, Besenwirtschaften sowie schwäbisches Essen und fühlt sich durch und durch als Heilbronnerin. Im SWR Fernsehen ist sie als Moderatorin von „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ zu sehen – in der ARD moderiert sie für den SWR turnusmäßig das Wirtschaftsmagazin „Plusminus“. Im Bereich Diversity sieht sie beim SWR – obwohl sich schon einiges getan hat – noch Luft nach oben, sagt sie in ihrem Video. Zusammen für Vielfalt #Diversity SWR Vielfalt macht uns stark: stark gegen Vorurteile, für Toleranz, Wertschätzung und neue Ideen.

Wir zeigen Ihnen spannende, emotionale, eindringliche und wunderschöne Facetten der bunten Vielfalt im Südwesten!