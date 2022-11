Let's Play! Gaming-Trends und Potenziale für den SWR

Am 7. Dezember von 17 bis 18:30 Uhr geht der X Club in die dritte Runde. Wir möchten mit euch über aktuelle Trends & Entwicklungen in der Gaming-Branche sprechen und die daraus entstehenden Chancen für den SWR diskutieren!

Zum Start spannen wir den großen Bogen: Wie kamen wir eigentlich von Pong zum Metaverse? Hierfür wird der Digitalexperte Falk Ebert über entscheidende Gaming-Meilensteine auf dem Weg vom nerdigen Hobby zum Massenmedium sprechen.



Im Anschluss zeigen wir, wie Gaming-Mechanismen uns im SWR heute schon helfen können, Inhalte interaktiv und packend zu erzählen. Zusammen mit der Redaktion Wirtschaft & Umwelt arbeiten wir im X Lab an einem interaktiven Virtual-Reality-Film zum Klimawandel. Tim Philipp, Innovationsmanager im Lab, wird uns einen Sneak-Peak in den ersten Prototyp gewähren.



Zum Schluss widmen wir uns dem Thema "Virtual Production". Denn viele Tools der Gaming-Branche verändern inzwischen auch die Art & Weise in der klassische Medien produziert werden. Daniel Budimann, Gründer der Rocket Beans, wird uns hier mit einigen Praxisbeispielen inspirieren.



Um 18:00 Uhr endet der offizielle Teil des X Clubs. Wer noch Lust hat sich mit uns und den Expert*innen zu Gaming austauschen, kann zum gemeinsamen Gaming-Turnier wechseln. Was gespielt wird ist noch geheim. Aber dann heißt es: Let`s Play! Datum: Mittwoch, 7. Dezember 2022 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: SWR X Lab, Hans-Bredow-Str., 76530 Baden-Baden