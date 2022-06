Der SWR X Lab Club

Bei unseren Club Events möchten wir dir einen Einblick in unsere Projekte geben und uns zu Innovationsthemen mit dir austauschen. Also komme in unseren Club und sei live dabei. Falls du es mal nicht live schaffst, findest du hier die Recaps der Events.

Alle drei Monate findet ein Event zu einem gemeinsamen Thema statt, wie z. B. Klima, Diversity, Gaming oder konstruktiver Journalismus. Dich erwarten ein Werkstattbericht zu einem unserer aktuellen Projekte und kurze Impulstalks. Dazu laden wir verschiedene Speaker*innen mit unterschiedlichsten Backgrounds ein. Wir freuen uns dabei auch auf deine Gedanken und Fragen zum Thema. Dafür gib es nach den Impulstalks ein Podiums-Q&A. Teilnehmen kannst du entweder remote über unseren YouTube-Kanal oder live vor Ort im SWR X Lab in Baden-Baden. Sei immer up to date Melde dich zu unserem Newsletter an und verpasse kein SWR X Lab Club. Im Newsletter informieren wir dich über kommende Events und schicken dir kurze Recaps zu den vergangenen Events. Newsletter abonnieren Episode vom 5. April: "Klima - neu erzählt" Speaker: Daniel Stolz, Innovation Manager im SWR X Lab, gab uns Einblicke in die nutzerzentrierte Formatentwicklung zum Thema Klima. Florian Kapmeier, Professor an der Business School Reutlingen, macht mit einem spielerischen Simulationstool Fakten greifbar und veranschaulicht über politische, technologische und gesellschaftliche Veränderungen die Auswirkungen auf die Klimaerwärmung. Sara Schurmann, Journalistin und Autorin, beleuchtet in ihrem Impulstalk die Rolle von Journalist*innen in der Klimakrise und zeigt auf wie der Klimawandel konstruktiv kommuniziert werden kann.