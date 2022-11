Im Pariser Klimaabkommen hat sich Deutschland verpflichtet, seinen Beitrag zur Erreichung des 1,5°-Limits zu leisten. Die aktuelle Regierung ist die Letzte, die ausreichende Maßnahmen umsetzen kann, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Entsprechend war es nie wichtiger, darüber im Bilde zu sein, ob politische Versprechen tatsächlich eingelöst und umgesetzt werden oder eben nicht – bei einem Thema, das komplexer nicht sein könnte.

Das Projekt in Zahlen

2+ Monate 5 Landesrundfunkanstalten

Wie können wir Deutschlands politischen Klimakurs

im Blick behalten?

Die Zielsetzung

Eine besondere journalistische Herausforderung, auf die wir als Öffentlich-Rechtliche bisher noch keine ausreichende Antwort bieten, die wir jetzt aber suchen:



Mit einer neuen Größe, die uns hilft in Sachen Klimapolitik das große Ganze im Blick zu behalten und Deutschlands politisches Handeln journalistisch zu begleiten.

Die aktuelle Bundesregierung ist die letzte, die noch ausreichende Maßnahmen umsetzen kann, […] um das 1,5-Grad-Limit eventuell nocheinzuhalten.

Der Prozess

Ein häuser-übergreifendes Team aus NDR, WDR und SWR und externer Expert*innen hat sich der Herausforderung angenommen.

Der erste Workshop hat die Basis gelegt und geklärt: Was ist die gemeinsame Vision? Welche Anforderungen müssen erfüllt werden? Was könnten Lösungen sein?



In einer zweiten Phase wurden diese Lösungsansätze dann konkretisiert:Welche Daten können wir nutzen? Wie könnte das aussehen?

Das Ergebnis: der Klima-Kurs

Wir übersetzen die Versprechen und Maßnahmen der deutschen Klimapolitik mit Blick auf das 1,5° C Ziel in einen neuen Index – einen „Klimaschutz-Maßnahmen-Tracker“, der jederzeit transparent macht, wo wir aktuell stehen.

Was wurde eigentlich versprochen?

Was ist tatsächlich geplant?

Was ist in Arbeit?

Was wurde schon umgesetzt?

So zeigen wir auf einen Blick, wo Deutschland steht. Und ergänzen die nationale Perspektive um weitere: den Welt-Kurs und wechselnde Fokusthemen.

Ähnlich dem DeutschlandTrend basiert der Klimakurs auf den Erhebungen und Berechnungen eines starken wissenschaftlichen Partners – ergänzt um die einzigartige und geballte Recherche- und Berichterstattungsqualität der besten Redaktionen Deutschlands.

Über ein digitales Zuhause zeigen wir im Detail, welche Maßnahmen geplant, in Arbeit und bereits umgesetzt sind. Wo wir „on track“ sind – und wo noch Lücken klaffen.



Die Webseite dient auch als Content Hub, der die Klimakurs Berichterstattung um passende Inhalte aus dem ARD-Kosmos bereichert.Positiver Nebeneffekt:Wir verschaffen diesen oft sehr wertvollen Beiträgen zusätzliche Sichtbarkeit.

Möglicher Impact

Das zentrale Element des Klimakurs – die Datenvisualisierung – setzen wir auf sämtlichen Kanälen ein: in der Tagesschau, in den sozialen Medien,als App, … immer mit der gleichen Logik – und mit höchstem Wiedererkennungswert.



Die Chance: Wir schaffen damit einen Größe, die die Komplexität der Klimakrise auf einen einzigen Wertreduziert – in der ARD und darüber hinaus.

