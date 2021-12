per Mail teilen

Im SWR Audio Lab werden seit einigen Jahren Zukunftsannahmen rund um das Radio der Zukunft im autonomen Fahrzeug getroffen, realistisch – basierend auf bisherigen Rahmenbedingungen und mit Rückschau – aber auch vorausschauend mit Forecast in unterschiedlichen Zeithorizonten.

Panel der Medientage München: Was kann Audio, was will Audio?

Unser Kollege Christian Hufnagel war beim Panel „Was bleibt von der Drive Time? Auffindbarkeit von Radio im Auto heute und morgen“ der Medientage München und diskutierte gemeinsam mit Lars Hanses von Mercedes-Benz und Gereon Joachim von Xperi über u. a. über die Auffindbarkeit von Radiosendern in Audio-Infotainmentsystemen und welche Anforderungen es an die Entwicklung von Content für die Nutzungssituation im Auto gibt.

Unsere drei Hauptpunkte zu den Themen Audio und Auto

1. Wir sind bereits seit Jahren in diesen Prozessen tätig, stehen aber im Kontext IP-Einzug noch immer ganz am Anfang. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, dass Automotive und Audio eine natürliche Allianz bilden und Radio sich weiterentwickeln kann. In zehn Jahren wird das Radio flexibler, individueller, personalisiert zugeschnitten, und ein Mix aus linearer Experience und On-Demand-Audio sein – und visuell ansprechend natürlich.

2. Medienangebote, wie auch Radio, müssen sich heute schon engagieren, um weiterhin im Auto und auch bei künftigen Nutzungsszenarien, gerade im Fahrzeug, an board zu bleiben. Wir stehen dazu im Austausch mit Automobilherstellern, Zulieferern, BigTech-Plattformen, Industrievertretern und Aggregatoren. Der ständige Dialog und direkte Integrationen sind Garant dafür, dass unsere Angebote auf Endgeräten und bei den Nutzer:innen weiterhin eine Rolle spielen.

3. Zwar kann eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt wie der SWR den Impuls geben, aber das Thema werden wir auf Ebene von ARD und der European Broadcasting Union gemeinsam mit Partnern noch aktiver vorantreiben müssen. Dabei ist es wichtig, mindestens europäisch, noch besser international zu denken und uns einig zu werden, was Audio kann und was Audio will.

Wie die vernetzte Nutzung im Auto aussehen könnte, zeigen wir in unserem Visionsvideo „Future of Audio“.

Unsere SWR Audio-Projekte: Von der ARD Mediathek bis zum ARD Eventhub

Unser Portfolio umfasst eine Vielzahl an Car-Applikationen, zum Beispiel für Android Auto oder Apple CarPlay. Mit der Android Automotive-Version der ARD Audiothek können wir nicht nur auf ein strategisch wichtiges Projekt und Expertise bei globalen Unternehmen (Google, Polestar und Volvo) verweisen, sondern bilden sämtliche technologischen Evolutionsstufen state-of-the-art ab, da die Anwendung direkt im Startmenü verbaut ist. Weitere SWR Anwendungen wie die SWR3 App gehören in den jeweiligen Car App-Stores zu erfolgreichen Anwendungen und werden regelmäßig beworben.

Unsere Projekte sind häufig auch eng verknüpft mit Bemühungen rund um Audio-Metadaten (live und on-demand) und den Workflows rund um die Bereitstellung der linearen Radio- und Audioangebote. Für die Metadatenanbindung werden von uns Car-Schnittstellen wie der „ARD Eventhub“ bereitgestellt.