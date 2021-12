Wir als SWR stehen im Dienst der Gesellschaft und damit eines jeden Einzelnen in Deutschland. Als Teil der ARD bieten wir Tag für Tag unabhängige, verlässliche und vielfältige Inhalte, zugänglich für jedermann und von überall – ob im Fernsehen, im Radio oder Online.

Wir erzählen Geschichten aus dem Südwesten

Als Rundfunkanstalt für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kennen wir uns aus in der Region. Unsere Reporter sind bei den Menschen und berichten von vor Ort. Ob bei SWR Aktuell oder in der Landesschau, wir kennen die besten Geschichten aus dem Südwesten. Von Nachrichten, Ausflugstipps, Sportevent- und Wetterberichten bis hin zu Stories über spannende Menschen ist alles im Programm.

Wir diskutieren gemeinsam

Dank der uns von der Gesellschaft anvertrauten Mittel können wir Unabhängigkeit von Politik und Wirtschaft gewährleisten. Das ist wichtig in Zeiten von Fake News und einer immer größer werdenden Informationsflut. Wir recherchieren, hinterfragen und berichten – um anschließend zusammen zu diskutieren. Ob bei REPORT MAINZ oder im Nachtcafé, uns interessiert die Meinung eines jeden Einzelnen.

Wir lachen, tanzen und jubeln gemeinsam

Beim SWR3 New Pop Festival, auf dem SWR Sommerfestival oder bei Konzerten von SWR Classic: Wir bringen die Stars hautnah, erschaffen Gänsehautmomente und lassen alle Interessierten selbst einmal vor die Kamera treten. Wir übertragen Großereignisse wie die WM, um gemeinsam besondere Momente zu erleben.

Wir gehören zur ARD

Zusammen mit acht anderen Rundfunkanstalten bilden wir die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir aus der ganzen Welt berichten und einen Beitrag leisten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Verbindende Momente in den Regionen und in der Nation hat die ARD in ihrer Public-Value-Kampagne "Wir sind deins" zusammengefasst.

Wir sind deins

Wir bieten ein umfassendes und vielfältiges Programm – so, dass für jeden etwas dabei ist. Das Gemeinwohl steht im Mittelpunkt unserer Arbeit und daher zählt jede Stimme. Über die Website, bei Besucherführungen, Veranstaltungen oder auf Social-Media-Plattformen sucht der SWR den Austausch mit den Menschen.