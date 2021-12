Weihnachtsgrüße der SWR Korrespondent:innen von Peking bis Rio

per Mail teilen

Weihnachtsstern am Zuckerhut, Meeresfrüchte statt Weihnachtsgans in Madrid, Heilig Abend im „Johannesburg Flip-Flop-Stil“ und eine „gerupfte“ norwegische XXL-Tanne mitten in London: Wir haben unsere SWR Reporter:innen, die im weltweiten ARD Korrespondenten-Netz arbeiten, um einen Weihnachtsgruß gebeten. Das Ergebnis sehen Sie im Video.