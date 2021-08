Dr. Yuliya Kosyakova ist als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) tätig. Dort leitet sie zusammen mit Herbert Brücker u.a. die IAB-BAMF-SOEP-Befragung, bei der die Integrationsverläufe von Schutzsuchenden untersucht werden, die von Jahresanfang 2013 bis Ende 2016 zugezogen sind. Sie ist auch Lehrbeauftragte an der Universität Bamberg. Yuliya Kosyakova wurde in Nikolaev, Ukraine geboren und machte dort ihr Abitur. 2002 zog sie nach Deutschland im Rahmen der Aufnahme von jüdischen Zuwandernden aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Sie studierte Ökonomie (European Economic Studies, MSc) an der Universität Bamberg und schloss 2016 ihre Promotion in Soziologie an dem Europäischen Hochschulinstitut (EUI) in Florenz ab. Zu ihren Forschungsinteressen zählen Migrations- und Integrationsforschung, soziale Ungleichheiten, Gender und Bildungstrajektorien.

