Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen) ist seit 2011 Mitglied und seit Mai 2016 Präsidentin des baden-württembergischen Landtags. Sie ist zudem die erste Frau und das erste Mitglied der Grünen in diesem Amt. Bei den Landtagswahlen im März 2021 erzielte sie mit 44,8 % das beste Ergebnis aller baden-württembergischen Landtagskandidat:innen. Muhterem Aras ist seit 1993 ist Mitglied bei Bündnis 90/ Die Grünen. 1999 bis 2011 gehörte sie dem Stuttgarter Gemeinderat an, ab 2007 als Fraktionsvorsitzende der Grünen. Muhterem Aras wurde 1966 in Elmaagaç in der Nähe von Bingöl, in Anatolien/Türkei geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit ihrer Familie kam sie 1978 nach Filderstadt bei Stuttgart. Nach der Mittleren Reife legte sie 1988 das Abitur am Wirtschaftsgymnasium ab. Es folgte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim. 1999 legte die Diplom-Ökonomin die Steuerberaterprüfung ab und eröffnete 2000 ihr eigenes Steuerberaterbüro in Stuttgart.

Muhterem Aras