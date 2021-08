Dalibor Marković, Bühnenpoet, Autor, Beatboxer. Peot. Geboren in Frankfurt am Main. Kroatische Wurzeln. Mit Musik beonnen, daher auch Beatboxer. Seit nahezu zwanzig Jahren auf deutschen Bühnen unterwegs. Mitunter sogar im Ausland. Drei Bücher und einen USB-Stick und eine EP veröffentlicht. Einmal Deutschsprachiger Meister im Poetry Slam (2014) und zweimal Viezemeister (2007 & 2015). Jeweils im Teamwettbewerb. Gibt auch gerne Schreibwerkstätten an Schulen oder Gastdozenturen an Universitäten. Im Herbst erscheint sein Debütroman. Lebt in Frankfurt am Main und Mexico-City.

Dalibor Marković