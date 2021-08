Anna Koktsidou ist die Beauftragte für Vielfalt und Integration des SWR. Zudem ist sie für die Tagung SWR Medienforum Migration verantwortlich. Zu ihren Themen als jahrelange Hörfunk-Redakteurin in der Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft gehören Migration, Flucht, Asyl, kulturelle Vielfalt. Nach Abitur in Stuttgart und Studium in Tübingen (Germanistik/Pädagogik) volontierte sie beim SDR und arbeitete anschließend in verschiedenen aktuellen Redaktionen des SDR/ SWR sowie bei SWR International. Für das Projekt „unsere neue Stadt“ des Stadttheaters Pforzheim schrieb sie Portraits von Geflüchteten (2014/2015), die auch in der tri-bühne in Stuttgart aufgeführt wurden. Für ihre Feature und Reportagen wurde sie mit dem Willi-Bleicher-Preis der IG Metall Baden-Württemberg sowie mit dem Preis "Writing for Eastern and Central Europe" der österreichischen Nachrichtenagentur APA ausgezeichnet. Privat engagiert sie sich in verschiedenen interkulturellen Initiativen.

(Pressestelle)