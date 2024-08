ZIRP: Klassik trifft Jazz

per Mail teilen

Am 24. September 2024 um 19 Uhr begeistern Stipendiatinnen und Stipendiaten der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. ihr Publikum im Frankfurter Hof in Mainz. Neben der Liebe zu Musik, ihrem Talent und viel Disziplin teilen die Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker auch ihre Verbundenheit zu Rheinland-Pfalz, von wo aus sie die Musikwelt erobern möchten.

Datum: Dienstag, 24. September 2024 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Frankfurter Hof

Augustinerstraße 55

55116 Mainz

06131 24 29 14

frankfurter-hof-mainz.de/ Eintritt: frei Programm: Anmeldung erforderlich unter swrlive!@swr.de

Eine schriftliche Rückmeldung erfolgt zeitnah.

ZIRP-Stipendiaten 2024 unter der Leitung von Prof. Sebastian Sternal

Die Musikerinnen und Musiker wurden mit dem diesjährigen ZIRP-Musikstipendium ausgezeichnet. Für ihr Konzert im Frankfurter Hof haben sie gemeinsam mit dem dreifachen ECHO-Preisträger Sebastian Sternal, Jazz-Professor an der Hochschule für Musik Mainz, ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto ‚Klassik trifft Jazz‘ inszeniert.

Auf der Bühne stehen Lylac, Daniel Semsichko und Karlsson Schick

Lylac gründete sich 2021 in Mainz. Die fünf Sängerinnen und Sänger Esther Bathelt, Helen Skobowsky, David Franke, Dominick Wiskoski und Nadja Brezger fanden an der Mainzer Musikhochschule durch ihr gemeinsames Interesse an vokaler Jazzmusik zusammen. Ganz besonders widmet sich das A Cappella-Ensemble dem Erschaffen von eigenen Kompositionen und Arrangements.

Daniel Semsichko ist als Erasmus-Student aus der Ukraine an die Hochschule für Musik Mainz gekommen. Der angehende Opernsänger verzauberte die Jury zur Auswahl der StipendiatInnen mit seiner vollen und bereits gut ausgebildeten Stimme.

Fagottist Karlsson Schick stammt aus einem Musikerhaushalt und hatte dementsprechend früh Zugang zur Musik. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer absolvierte 2024 sein Abitur und möchte nun Musik mit dem Schwerpunkt Fagott studieren.

Am 24. September 2024 findet das gemeinsame Konzert der Stipendiatinnen und Stipendiaten um 19 Uhr auf der SWR Bühne im Frankfurter Hof statt.

Musikalische Leitung: Professor Sebastian Sternal

Klavier: Seung-Jo Cha und Professor Sebastian Sternal