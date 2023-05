ZIRP: Klassik trifft Jazz

Konzert | Frankfurter Hof in Mainz

Mit „Klassik trifft Jazz“ bringen die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. am 22. Juni unter der Leitung von Sebastian Sternal ein abwechslungsreiches Konzert in den Frankfurter Hof in Mainz. Durch den Abend führt SWR Moderatorin Anna Lena Dörr.