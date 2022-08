ZIRP: Zukunftsmusik – Klassik trifft Jazz

Mit „Klassik trifft Jazz“ bringen die vier Stipendiatinnen und Stipendiaten der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. am 22. September unter der Leitung von Sebastian Sternal ein abwechslungsreiches Konzert in die Gonsberg Lounge in Mainz.

Datum: Donnerstag, 22. September 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Vorverkauf: 8,00 Euro Ermäßigter Preis: 6,00 Euro Tickets kaufen

Zukunftsmusik bei SWRlive! - Klassik trifft Jazz Lassen Sie sich begeistern von den vier Stipendiatinnen und Stipendiaten der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. Neben der Liebe zur Musik, ihrem Talent und viel Disziplin haben die vier Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker ihre Verbundenheit mit Rheinland-Pfalz gemein, von wo aus sie die Musikwelt erobern möchten. Sie wurden bereits 2021 mit dem ZIRP-Stipendium ausgezeichnet. Umso größer ist nun die Freude, ihr Können einem großen Publikum zu präsentieren. Für SWRlive! haben sie gemeinsam mit dem dreifachen ECHO-Preisträger Sebastian Sternal, Jazz-Professor an der Hochschule für Musik Mainz, ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Klassik trifft Jazz“ inszeniert. Begleitet werden sie von der virtuosen Pianistin Erika Le Roux sowie dem Bassisten Grégoire Pignède. SWR Peter Brechtel Der Akkordeonist und Pianist Fe Fritschi vereint in seiner Musik Jazztraditionen mit europäischer Kunstmusik, die er unter anderem als Komponist und Arrangeur in seiner siebenköpfigen „Fraktion Fe“ realisiert. SWR Fe Fritschi Max Scheel gewann mit seinem Klarinetten-Spiel den zweiten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ und spielt seit 2019 im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz. SWR Michaela Thiel Hensel Der Schlagzeuger Eddy Sonnenschein ist nicht nur ein gefragter „Sideman“ für viele Ensembles, sondern setzt seine Soundvorstellungen auch mit seinem eigenen Quartett um. SWR Eddy Sonnenschein Ihre Gesangsausbildung absolvierte Yuuki Tamai an der Kyoto Musik-Oberschule sowie an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Seit 2017 stellt sie ihr Können bei zahlreichen Soloauftritten unter Beweis. SWR Yuuki Tamai Musikalische Leitung: Professor Sebastian Sternal

Klavier: Erika Le Roux und Professor Sebastian Sternal

Bass: Grégoire Pignède Weitere Infos zu der Veranstaltung Bitte informieren Sie sich eine Woche vor Veranstaltungsbeginn über geltende Corona-Maßnahmen. Alle aktuellen Informationen zum Besuch der Veranstaltung und den geltenden Corona-Regelung finden Sie hier Besucherinformation und Coronaregelungen Rollstuhlfahrer werden gebeten, ihre Tickets telefonisch (06131 929 21321) oder per Mail (info@swrservice.de) zu buchen. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, dass es sich um Karten für Rollstuhlfahrer handelt. Rollstuhlfahrer sowie Begleitpersonen erhalten eine Ermäßigung. Diese Regelungen gelten auch für Personen mit Beeinträchtigung, die ein „B“ im Schwerbehindertenausweis stehen haben.