Mainz liest: Stefan Moster trifft auf Michael Bermeitinger

Stefan Moster und Michael Bermeitinger gehen bei SWRlive! am 20. September in der Gonsberg Lounge in den Austausch über Mosters Roman „Neringa“ und seinen Bezug zu Mainz. Begleitet wird das Gespräch von Moderator Alexander Wasner.

Ein Computer-Fachmann ist am Ende. Er verlässt London, die Stadt des großen Geldes, und beschäftigt sich (und seinen Therapeuten) mit seiner Mainzer Herkunft. Stimmt es, fragt er sich, dass sein Großvater die Kaiserstraße gepflastert hat? Und waren die Straßen damals mit Holz gepflastert? Es geht um Träume und um Traumata, um Straßenpflaster und Bombardierung am Ende des zweiten Weltkriegs. Der Roman „Neringa“ von Stefan Moster ist ein spannender und mit einer weit nach Osten führenden Liebesgeschichte auch sehr aktueller Roman. Die Wurzeln des Romans und des Autors liegen in Mainz. Und deshalb ist Michael Bermeitinger dazu eingeladen: Seine „Stadtspaziergänge“ sind in Mainz seit Jahren echte Bestseller, die Serie dazu in der „Allgemeinen Zeitung“ ein Dauerbrenner.

Darüber, wie wichtig Wurzeln sind und wie sie uns prägen, unterhalten sich beide mit Moderator Alexander Wasner.