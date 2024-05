Rückblende 2023 – Ausstellung im SWR

per Mail teilen

Die Rückblende 2023, der deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur, kommt ins SWR Funkhaus nach Mainz.

Ort: Foyer „Haus am Tor“

SWR Funkhaus Mainz

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz

Lageplan Programm: Die Vernissage findet am 25. Juni 2024 SWR Funkhaus Mainz statt, Beginn: 18:30 Uhr.



Der Zutritt zur Vernissage erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung bis zum 14. Juni unter swrlive!@swr.de mit anschließender Bestätigung bis zum 17. Juni 2024.



Die Ausstellung im SWR Funkhaus Mainz ist vom 26. Juni bis 19. Juli 2024 von Montag bis Freitag zwischen 9:00 – 17:00 Uhr für Besucher:innen geöffnet.



Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Vernissage

Zum 40. Mal wird mit der Rückblende 2023 der deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur verliehen. Sie ist als gemeinsamer Wettbewerb für politische Fotografie und Karikatur einzigartig in Deutschland.



Gewaltvolle Bilder dominieren die Rückschau auf das Jahr 2023. In der Ukraine herrscht noch immer Krieg und uns erreichen Berichte von Zerstörung und Stillstand. Am 7. Oktober erschüttert der Terrorangriff der Hamas auf Israel die Welt und führt zum Krieg im Gazastreifen. In Deutschland dominieren im Jahr 2023 einerseits die „Ampelregierung“, ihr Wirken sowie interne Streitigkeiten die Debatten. Andererseits sind auch 2023 die Folgen des Klimawandels hierzulande vielfach spürbar: Wetterextreme und Hitzerekorde mehren sich. Die zum Teil unbequemen und von kontroversen Diskussionen begleiteten Proteste für den Klimaschutz sind ein weiteres Thema des Jahres.

Zur Vernissage wird Sascha Kopp, Leiter der Bildredaktion der Verlagsgruppe Rhein-Main (VRM), über die Pressefotografie, den Wandel und die Gewinner sprechen.

Die Ausstellung wird von SWR Landessenderdirektorin Ulla Fiebig und der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, Staatssekretärin Heike Raab eröffnet.

Einlass: 18:15 Uhr, Beginn: 18:30 Uhr

Die Ausstellung

Die dazugehörige Ausstellung im SWR Funkhaus Mainz ist anschließend vom 26. Juni bis 19. Juli 2024 montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr für Besucher:innen geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei.

Mehr Infos unter Rückblende 2023.