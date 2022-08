Eine Reise durch die sagenhafte Pfalz

per Mail teilen

Yannick Scherthan und Christian Karl bringen mit ihrer Multivisionsshow am 8. September Bilder und Texte rund um die sagenhafte Pfalz mit zu SWRlive! in das SWR Studio Kaiserslautern.

Datum: Donnerstag, 8. September 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

Kaiserslautern Lageplan Vorverkauf: 8,00 Euro Ermäßigter Preis: 6,00 Euro Programm: VVK: Buchhandlung Thalia, Telefon 0631 36219814, SWR: Telefon 0631 36228 39565

Ein nach der FAZ „kapitales Werk“ ist das Fundament für eine fantastische Reise durch die Pfalz, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Der Bildband „Sagenhafte Pfalz“ führt zu mächtigen Burgen, bizarren Felsformationen und geheimnisvollen Seen.

In einem spannenden Mix aus Bildern, Musik und Geschichten geht die Reise durch den Pfälzerwald, die Rheinauen, den Westrich und das Nordpfälzer Bergland.

Bildautor Yannick Scherthan fotografiert schon seit vielen Jahren in seiner Pfälzer Heimat, seine Passion und die Geduld für die perfekten Momente haben gewaltige Bilder hervorgebracht: von Burgen im Nebel, vom Glühen der Felsen und von Gewässern im Dunst.

Yannick Scherthan

Eine perfekte Steilvorlage für Textautor Christian Karl, der in die Sagenwelt und in die Kulturgeschichte der Originalschauplätze in der Pfalz eintaucht und von Raubrittern, von Burgfräulein und von Minnesängern berichten kann.

