SWR Livesendung „Gemeinsam stAHRk – Zusammenhalt im Ahrtal“

Ein Jahr nach der Flut vom 14. auf den 15. Juli 2021 lädt das SWR Fernsehen am Samstag, 9. Juli 2022, ab 20:15 Uhr mit einer 90-minütigen Livesendung „Gemeinsam stAHRk – Zusammenhalt im Ahrtal“ zu einem Abend, der das tiefe Gefühl, gemeinsam stark zu sein und zu bleiben, in den Mittelpunkt stellt.

Am ersten Jahrestag der Flutkatastrophe richtet der Landkreis Ahrweiler zusammen mit den betroffenen Kommunen eine zentrale und öffentliche Gedenkveranstaltung im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler aus. Der SWR begleitet die Veranstaltung live ab 17:28 Uhr im SWR Fernsehen und per Live-Stream auf swraktuell.de/rp. „Als die Flut ins Ahrtal kam – Das Jahr nach der Katastrophe“ ist der Titel der Livesendung im Anschluss: „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ und „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“ berichten ab 18:38 bis 20 Uhr aus dem Winzerort Rech. Patricia Küll und Sascha Becker führen durch die Sendung, sie analysieren u. a. mit Meteorologe Sven Plöger die Flutnacht und geben Einblick in das Phänomen der SolidAHRität. Um 20:15 Uhr legt dann das Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ mit dem Feature „Die Flutkatastrophe an der Ahr – Fehler, Folgen und Verantwortung“ den Fokus auf die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe: Wer trägt Verantwortung, was sind die Konsequenzen und Lehren aus der Katastrophe im Ahrtal?

