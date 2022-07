Urlaub zuhause: Tipps aus den SWR Studios

per Mail teilen

Unsere Reporter*innen in den drei Funkhäusern, zwölf Studios und 20 Regionalbüros in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kennen sich aus im Südwesten und nehmen Sie mit auf die Reise zu ihren Lieblingsplätzen. Hier gibt es Ausflugstipps für alle, die in diesem Sommer nicht in die Ferne schweifen. Warum auch, wenn das Gute so nah liegt?

Ulm | Karlsruhe | Mainz | Mannheim-Ludwigshafen | Offenburg | Kaiserslautern | Heilbronn | Friedrichshafen | Freiburg | Trier | Koblenz

Von Burg Rötteln aus genießt der Reporter Matthias Zeller aus unserem SWR Regionalbüro Lörrach gerne die herrliche Aussicht auf das Dreiländereck – am liebsten von einem der beiden Türme. Aber auch die imposanten Mauern des Lörracher Wahrzeichens sind schon einen Besuch wert – schließlich war die Burg im Mittelalter eine der mächtigsten Festungen in Südwestdeutschland und im Laufe der Geschichte auch im Besitz der Markgrafen von Baden.

Der Geheimtipp von Owusu Künzel aus unserem SWR Studio Freiburg, falls der bekannteste Aussichtspunkt der Stadt, der Schloßbergturm, im Sommer mal wieder überfüllt ist: Der Kanonenplatz. Besonders empfehlenswert bei Sonnenuntergang!

Christoph Bröder aus unserem SWR Regionalbüro Hachenburg schwärmt vom Stöffelpark: Ein ehemaliger Basaltsteinbruch, der in einen großen Abenteuerspielplatz umgewandelt wurde. Klettern, Mountainbike fahren, herumtollen – alles ist möglich in dieser einzigartigen Kulisse: Gebäude und Geräte der Industriebranche stehen noch und mit ein bisschen Fantasie fühlt man sich wie in einer Goldgräberstadt oder einem Endzeit-Film.

Timo Staudacher, Reporter aus unserem SWR Studio Ulm, liebt es, im Eselsburger Tal bei Herbrechtingen zu entspannen. Der Fluss Brenz schlängelt sich dort gemütlich durch das idyllische, etwa fünf Kilometer lange Tal wo auch seltene Tier- und Pflanzenarten zuhause sind. Zum Erkunden empfiehlt er ein Paddelboot oder Kajak.

Mitten im Sommer rodeln? Martin Besinger, Reporter aus unserem SWR Studio Karlsruhe, weiß, wo das möglich ist: im Nordschwarzwald. Ob Tretbootfahren an der Schwarzenbachtalsperre, Schwimmen in der Murg, oder eben mit dem Schlitten über die Sommerrodelbahn sausen – Spaß ist in jedem Fall garantiert.

Isabel Gotovac aus unserem SWR Studio Karlsruhe liebt den Grötzinger See bei Karlsruhe. Mitten im Naturschutzgebiet darf man dort baden und für Vierbeiner gibt es sogar einen eigenen Hundestrand. Das satte Blau und die Natur genießt unsere Reporterin jedoch am liebsten beim Stand Up Paddling. Freiheit pur!

Naturidylle pur! Das sind für Markus Bender aus unserem SWR Studio Karlsruhe die Rheinauen bei Karlsruhe. Entstanden sind diese „abgeschnittenen Altrheinarme“ durch die Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert – heute ein einmaliges Naturschutzgebiet, das man auch per Kanu erkunden kann.

Der Lieblingsplatz von Golo Schlenk, Reporter im SWR Studio Mainz, befindet sich am Rheinufer von Heidenfahrt – an der „Riviera Rheinhessens“. Dort laden flache Sandbuchten zum Veweilen und Paddeln ein, auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Die beschauliche Atmosphäre entsteht durch eine Insel im Rhein, die hier das Ufer vom Hauptstrom abschirmt.

Susanne Blank, Reporterin in unserem SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen, liebt die Aussicht vom Königstuhl, einem der beiden Hausberge Heidelbergs. Der Weg dorthin beginnt am Heidelberger Schloss und trägt den poetischen Namen „Himmelsleiter“. Oben angekommen, ist man dem Himmel gefühlt tatsächlich ganz nah und kann eine fantastische Aussicht genießen.

11 Grad kühl, geschätzte ein bis zwei Millionen Jahre alt und farbenprächtig ausgeleuchtet: Die Eberstadter Tropfsteinhöhle im Odenwald ist für Friederike Kroitzsch aus unserem SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen ein MUST nicht nur bei hochsommerlichen Temperaturen. Die Höhle wurde 1971 durch Zufall bei Sprengarbeiten in einem Muschelkalksteinbruch entdeckt und gilt als eine der schönsten in Deutschland.

Christine Veenstra aus unserem SWR Regionalbüro Offenburg kennt Straßburg wie ihre Westentasche, denn sie wohnt in der Elsass-Metropole. Ihr eindeutiger Lieblingsplatz: das Ill-Ufer mit dem malerischen Altstadtviertel „Petite France“ aus dem 16. Jahrhundert. Wer das Video anschaut, weiß, warum Straßburg den Status Weltkulturerbe wirklich verdient.

Im Dahner Felsenland ist er in seinem Element: Luca Schultz aus dem SWR Studio Kaiserslautern liebt Enduro-Biken mit steilen Abfahrten, weiten Sprüngen und ziemlich viel Speed. Wer es nicht ganz so wild mag: Im Bikepark Bundenthal gibt es auch Strecken für Familien und Kinder. So kommen sowohl Freizeit-Biker als auch Adrenalin-Junkies auf ihre Kosten. Auf keinen Fall den Helm vergessen, denn manchmal gewinnt doch die Schwerkraft!

Der allerliebste Lieblingsplatz von Alexandra Dietz aus unserem SWR Studio Kaiserslautern und ein Muss, wenn sie auf Tour geht: der Humberg-Turm. Der steinerne Aussichtsturm -36 Meter hoch, 163 Stufen – bietet einen fantastischen 360 Grad-Blick über Kaiserslautern.

Jens Nising aus unserem SWR Studio Heilbronn liebt die idyllische Landschaft in Bad Rappenau. Schöne Wanderwege, Gänse, Rehe und flache Badestellen im Mühlbach – ein perfekter Ort für heiße Sommertage.

Isabel Heine aus unserem SWR Studio Friedrichshafen hat einen Lieblingsplatz am Bodensee: die Malerecke in Langenargen – ein Naturstrand, der vor allem bei Sonnenuntergang in traumhaftes Licht getaucht wird.

Natur pur – das ist es, was Anita Westrup aus unserem SWR Studio Freiburg an der Ferme Auberge du Salzbach in den Vogesen so liebt. Viel Grün, ein paar Ziegen und über allem schwebt der Duft nach Münsterkäse.

Andrea Meisberger aus unserem SWR Studio Trier genießt in der Touristenhochburg am liebsten die Aussicht von der Mariensäule auf die berühmte Porta Nigra, den Dom und die Basilika. Romantik pur: Für 5 Euro kann man die Beleuchtung der Säule für eine Nacht einer besonderen Person widmen – Urkunde inklusive.

Andrea Meisberger schwärmt aber auch vom Fünfseenblick zwischen Mehring und Detzem. 30 Meter hoch ist der Turm, den man erklimmen muss. Die Belohnung: eine optische Täuschung, die begeistert.

Newsletter abonnieren

Weitere Einblicke in das, was hinter den SWR Kulissen passiert, außergewöhnliche Geschichten aus dem Südwesten, Programm-Highlights und Empfehlungen für ausgewählte Inhalte aus der ARD-Audio- und -Mediathek liefert unser „SWR vernetzt“ Newsletter.