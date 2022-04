„Rheinland-Pfalz feiert!“ - Die große Fernsehshow zum Landesgeburtstag wird am Freitag, 20. Mai, live ab 20:15 Uhr auf der Open-Air-Bühne auf der Großen Bleiche in Mainz produziert. Moderator Martin Seidler präsentiert mitreißende Liveacts und spricht mit verschiedenen Gästen aus dem Land. Das Publikum erwartet eine Neuheit: Es kann Elemente des Bühnenprogramms selbst interaktiv mitgestalten. Die Live-Show wird zeitgleich im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Punkrockband trifft auf jazzige SWR Big Band. Den Auftakt des SWR Bühnenprogramms auf dem dreitägigen Landesjubiläum macht eine Live-Fernsehshow ab 20:15 Uhr. Darin performt unter anderem die SWR Big Band gemeinsam mit dem Eifeler Duo Jupiter Jones. Die Musiker werden eine neue Version ihres Megahits „Still“ präsentieren – und natürlich auch aktuelle Songs.

Johnny Logan, Musicalstar aus "Eiskönigin Elsa" und Musikprojekt "The Gift Of Music"

Weitere musikalische Highlights sind der irische Sänger Johnny Logan mit seinem Hit „Hold me now“, der deutsche Musicalstar Sabrina Weckerlin und der Sänger Patrick Lück aus der Vulkaneifel, der neue Frontman der Kölner Kultband Höhner - ebenfalls in Begleitung der SWR Big Band.

Der deutsche Musicalstar Sabrina Weckerlin aus dem Schwarzwald brilliert zurzeit in der Rolle als Eiskönigin Elsa im Disney-Musical. Außerdem zu Gast: der Sänger Patrick Lück aus der Vulkaneifel, der nach Ausbruch der Pandemie im Lockdown verschiedene Künstler des Landes zu dem Musikprojekt "The Gift Of Music" zusammenbrachte und in diesem Jahr die neue Stimme der Kultband Höhner werden wird.

Datum: Freitag, 20. Mai 2022 Beginn: 20:15 Uhr

Eintritt: frei

Geschichte, Quiz und Umweltschutz

Auch ein Blick in die Historie mit MrWissen2Go, Mirko Drotschmann, darf nicht fehlen. Jens Hübschen quizzt sich durch die Geschichte. Moderator Martin Seidler begrüßt junge Gäste aus Rheinland-Pfalz, die sich auf außergewöhnliche Weise für den Umweltschutz engagieren.

Einbindung des Publikums in die Show

Neu ist die Partizipationsmöglichkeit für die Zuschauerinnen und Zuschauer mithilfe des Interaktionstools Megaphone TV: Unter meinSWR können sie das Programm des Abends direkt mitbestimmen.

Häufige Fragen und Antworten