Der SWR4 Abend mit Ross Antony, Marina Marx, Karsten Walter, Die Schlagerboys, Andreas Zaron und Cora

Rebel Tell runden den SWR4 Abend ab. ©Torsten Silz

Mit ihrem Schlager-Rock-Repertoire überraschen Rebel Tell die Menge. ©Torsten Silz

Mit Ross Antony, Cora, Marina Marx, Karsten Walter, Andreas Zaron und Die Schlagerboys präsentierte SWR4 am Sonntag, 25. Juni auf der SWR Gutenbergbühne Schlagerstars, die die Herzen des Publikums höher schlagen ließen. Abends brachte die Band Rebel Tell das Publikum in Stimmung. Moderiert wurde der Abend von SWR4 Moderator Michael Münkner.