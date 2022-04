Zwei mit Platin ausgezeichneten Top-10-Singles, ein Nummer-1-Album in UK, zwei BRIT-Award-Nominierungen, 100.000 verkauften Konzerttickets und über einer Milliarde Streams: Tom Grennan ist ein echter Durchstarter und heizt dem Publikum am 21. Main beim SWR3 Open-Air in Mainz anlässlich des Landesjubiläums 75 Jahre Rheinland-Pfalz kräftig ein.

Tom Grennans Album "Evering Road" landete in seiner Heimat England sofort auf Platz eins der Charts. Neben starken Melodien und seiner Stimme ist es sicher die Ehrlichkeit, die seine Lieder so erfolgreich macht. Triebfeder seiner Kreativität zum Album war eine gescheiterte Liebe, die Songs wie seinen Hit "A Little Bit Of Love" hervorbrachte. Nun ist seine neue Single "Remind Me" erschienen. Seine Emotionen bringt er auch bei seinen Live-Konzerten rüber. Datum: Samstag, 21. Mai 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Eintritt: frei

Häufige Fragen und Antworten